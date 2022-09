L’alcaldable de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, participa aquest dimarts en una campanya sobre el transport públic a Sabadell, en un moment en què la crisi d’Ucraïna i la pujada de preus han incentivat la gratuïtat de Rodalies i la bonificació dels bitllets de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM).

Mena ha remarcat que el grup municipal treballa per garantir que Rodalies sigui una infraestructura que arribi a tota la ciutadania, assegurant la millor cobertura a la ciutat. Per això, ha anunciat que el partit dedica esforços perquè Sabadell pugui tenir la quarta estació de Renfe als barris de Can Llong i Castellarnau, per donar cobertura a gairebé 50.000 sabadellencs que si volen agafar Rodalies, han de fer un desplaçament encara més llarg.

“És una acció que es pot activar de forma relativament senzilla perquè no cal una gran inversió. Ja tenim la línia de Ferrocarrils de Sabadell fins a Terrassa, que passa per aquests barris. L’únic que caldria és fer la nova estació, una demanda que en Comú Podem ha presentat en el marc del Congrés dels Diputats i el Govern espanyol”, ha explicat el diputat sabadellenc.

El candidat a l’alcaldia ha insistit que “cal pressionar perquè és fonamental que hi hagi aquesta aposta, tant la subvenció de preus del transport públic com també per garantir que la ciutadania tingui accés a un servei tan necessari per al dia a dia com és el de Rodalies”.

La nova estació s’ubicaria entre Sabadell Nord i Terrassa Est. Mena, que ha recordat que n’hi ha una d’abandonada a Castellarnau, ha apuntat que “probablement s’hauria d’avançar una mica per donar cobertura també a Can Llong”. El candidat preveu que la mesura es pugui materialitzar amb la negociació de pressupostos, que es tancaran al desembre, mostrant el seu optimisme per una “proposta transversal”. “Ens ajuda que l’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat, implementant el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, donin suport a la mesura d’En Comú Podem”, ha sentenciat.

Les mesures al transport públic podrien prorrogar-se

Des d’aquest setembre, el servei de Rodalies és gratuït. “El Govern espanyol ha fet un esforç per subvencionar el 100% del transport de Rodalies, el que té una afectació molt clara en els sabadellencs”. Mena ha apuntat que si la situació econòmica no millora, “previsiblement el Govern de coalició farà un esforç per mantenir aquestes mesures”, ha explicat.

El diputat sabadellenc ha celebrat que administracions com el Govern de la Generalitat o l’Ajuntament de Sabadell també s’hagin sumat a la mesura, fent rebaixes d’entre el 30 i el 50%. “El transport públic és necessari per dur a terme la transició ecològica que necessita Catalunya, Espanya i Europa”, sentenciava.