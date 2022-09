Sabadell, ciutat de vacances

[Per Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

A Sabadell sempre hi ha hagut turisme. Primer era lligat al tèxtil, com ara clients que venien a veure els fabricants i comprar teixits, mecànics que venien a instal·lar màquines, etc.

Ara, també hi ha molt moviment, tant lligat als diversos sectors econòmics, com gent que ve o passa per aquesta rodalia i no vol sofrir l’infern d’entrar a Barcelona per passar unes nits.

També es comença a potenciar la ciutat, sota el lema Visit Sabadell, donant valor a les seves singularitats com el patrimoni modernista, l’esportiu, com a centre de convencions empresarials, etc.

Un altre eix és el cultural, ara que Sabadell serà Capital de la Cultura Catalana.

De fet, com que ho veiem cada dia, no hi acabem de donar importància, però gent de fora que ve a Sabadell i passeja pels llocs emblemàtics diu: “Déu-n’hi-do de la ciutat que teniu!”.

Actualment, no tothom pot o vol marxar per vacances i no hi ha més remei que quedar-se a casa. I en aquest cas, què tal Sabadell per passar-hi les vacances?

Que volies comprar una guia Lonely Planet per organitzar les vacances? No fa falta. El 9 d’agost el Diari de Sabadell ja et donava idees per a les activitats a fer aquest mes.

Havies pensat anar al tròpic? No fa falta desplaçar-se si aquí ara fa la mateixa tòrrida calor!

Voleu quedar ben torrats? No hi ha res millor que les places dures que tan bé presentava aquest diari.

I si al Carib o al sud-est asiàtic hi ha platges d’aigües cristal·lines, Sabadell no es queda a la cua. De fet, tenim les piscines municipals de La Bassa, Can Marcet, Ca n’Oriac, Olímpia i Campoamor i les privades del Club Natació Sabadell, Cercle Sabadellès i Club de Tennis Sabadell, entre d’altres.

T’agrada un altre esport com ara el futbol? Cap problema, Sabadell té més de deu camps de futbol o complexos esportius municipals.

Que volíeu anar a Nova York i passejar pel Central Parc? No fa falta. Aquí tenim el parc de Catalunya, on, per cert, també es veuen uns gratacels allà mateix. Anar a Egipte o Roma a veure monuments? Som la famosíssima Arraona i tenim el segon aqüeducte romà subterrani més important de Catalunya.

Què havíeu pensat anar a comprar a Andorra? Res, home, res. Que a Sabadell aquest agost quasi totes les botigues estaven obertes i amb aire legalment condicionat!

Anar de concert? Això és més complicat el mes d’agost, però sempre podeu posar-vos eufòrics escoltant la música produïda a Sabadell, que és l’última moda.

Us agrada molt llegir? Doncs tenim set biblioteques municipals amb milers de llibres.

De museus? Anar al MOMA, al British o al Louvre? Si aquí tenim el Paleontològic, el d’Història o el d’Art!

I si anem al cinema per estar fresquets i menjar crispetes? Doncs tenim sales a l’Imperial i a l’Eix Macià.

Tenies pensat un safari fotogràfic? El Rodal és fantàstic, però fins i tot a Covadonga pots trobat caça major, com ara senglars.

A Catalunya, les coses importants sempre es fan menjant al voltant d’una taula. I en aquest cas, l’oferta és molt variada i amb moltíssims establiments oberts. Molts ja han entès que, encara que hi hagi menys gent per les vacances, com que l’oferta també és menor, molts faran l’agost!

I si us agrada la natura, pensàveu en caminades pel Pirineu o pels Alps? No fa falta. Aquí tenim el Rodal, on cada dia pots fer una excursió diferent. I ja ho deia Pere Quart: “Com el Vallès no hi ha res!”.

Per als que volen, o s’han de quedar podríem dir, fent el símil amb un complex urbanístic d’Orpesa de Mar: “Sabadell, ciutat de vacances”.