La venda d’un solar a Sant Quirze aportarà més de mig milió d’euros a la recerca biomèdica

La Fundació Hospital Clínic per a la Recerca Biomédica ha venut per 624.907 euros el solar residencial que posseïa a l’Avinguda Pau Casals, 26, a Sant Quirze del Vallès. L’entitat havia heretat els terrenys, de 320 metres quadrats, d’un pacient.

El solar, que té la façana posterior al carrer de Barcelona, permetrà edificar fins a 880 metres quadrats. Els terrenys es van posar a subhasta en línia per l’empresa Addmeet el febrer de 2022 i han estat comprats a finals de juliol per un inversor particular del Vallès Occidental. Hi farà una promoció residencial.

Els fons aconseguits per la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica seran invertits en investigació. És una entitat sense ànim de lucre creada el 1989 per l’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona.