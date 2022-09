La inflació i la crisi energètica, les preocupacions dels empresaris de Sabadell

La inflació i la crisi energètica, més en segon terme, són ara les principals preocupacions que tenen els empresaris de Sabadell. Tot i el lleu creixement de la confiança empresarial, també existeix certa incertesa de com evolucionarà el mercat de treball els pròxims mesos. El Diari de Sabadell ha contactat amb cinc empresaris de la ciutat per saber de primera mà les seves impressions sobre la situació: Joan Soley (Neteges Creu Alta), Arnau Bonada (Fika Economistes), Alícia Bosch (Muelles y Resortes Bosch), Oriol Bausà (B2brouter) i Olga Pérez (Basicmatica).

Incertesa general

D’entrada, Joan Soley afirma que la inflació és l’aspecte que més li preocupa. De fet, per fer-hi front, la seva empresa s’ha vist obligada a apujar preus als seus clients. “Continuem tenint feina, de moment, tot i que tenim alguns clients que ja no contracten els nostres serveis. A més, també hem apujat els salaris als treballadors perquè no perdin poder adquisitiu”, explica.

Per la seva banda, Alícia Bosch indica que el sector industrial, en què opera la seva companyia, també s’ha vist perjudicat per la inflació i la crisi energètica. “El preu de les matèries primeres està pels núvols i també el de l’energia. Això sí, per sort, les carteres de comandes en la indústria no s’han reduït. Això sí, hem de ser prudents”, apunta.

Així mateix, Oriol Bausà exposa que la seva empresa no nota “tant” la inflació, perquè es troba en el sector serveis. “No comprem matèries primeres ni tenim una gran despesa en energia. El nostre sector està creixent i el futur és encoratjador. Sempre he sigut un optimista de mena”, diu.

En la mateixa línia, Arnau Bonada també argumenta que tot i l’increment de preus, l’empresariat no ha de caure en el pessimisme. “Hi ha el pensament que vindrà una apocalipsi; això només provoca que la societat retalli el consum i les empreses deixin de fer inversions”, lamenta.

Per acabar, Olga Pérez també remarca que hi ha poc optimisme entre les empreses i que, de fet, algunes d’elles han decidit no fer algunes inversions. “Nosaltres ho hem notat amb clients que tenim a la impremta”, lamenta.