El Centre d’Esports Sabadell fa la tradicional ofrena a la Mare de Déu de la Salut

Amb la temporada ja iniciada, el Centre d’Esports ha fet aquest dijous la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciutat. Jugadors, cos tècnic i el conseller i director general del club, Bruno Batlle, han format la delegació arlequinada al Santuari, on el mossèn Oriol Pallàs ha dirigit unes paraules als assistents demanant una bona actitud durant la temporada al mateix temps que els hi desitjava sort i encerts. També ha repartit unes estampetes de la Verge a cadascú de l’expedició arlequinada.

Així mateix s’ha fet la tradicional ofrena floral a càrrec dels capitans César Morgado, Sergi Altimira, Guillem Molina i Corbalán i la visita a la imatge de la Verge abans de fer-se la foto davant el Santuari. Aquest any, l’acte ha estat una novetat gairebé per a tota la plantilla. Després, tots s’han dirigit al restaurant de Jaume Garcia, pare de l’actual jugador arlequinat Sergi, a la Creu Alta per compartir taula i fer pinya per aconseguir diumenge (17 h) la primera victòria de la lliga davant la UE Cornellà a la Nova Creu Alta.

Altimira: no és greu

A falta de la confirmació oficial per part del club, tot apunta que la lesió de Sergi Altimira no seria res greu. Es tractaria d’una distensió al lligament del genoll dret que només li faria perdre, en principi, el partit contra el Cornellà, però sembla que ja estaria disponible pel següent desplaçament al Collao per enfrontar-se al CD Alcoyano (diumenge, 19.30 h).