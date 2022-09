Les forces polítiques criden a la unitat per fer avançar Catalunya

La normalitat ha tornat als actes de la Diada de Sabadell. Després d’un 2021 en petit format, partits i entitats han pogut realitzar la tradicional ofrena floral i actes institucionals, aquest any ja sense restriccions. Des dels partits, cadascun a la seva manera, s’ha reivindicat l’11S com un acte de país i la voluntat de continuar treballant per arribar a acords que facin avançar Catalunya.

L’acte

La cita ha començat amb la hissada de la Senyera, a càrrec de 4 policies municipals. L’alcaldessa i portaveus municipals han presidit la cerimònia. Tot seguit ha estat el torn de la coral d’Òmnium Cultural, que ha amenitzat l’acte amb cants populars catalans. Més endavant s’ha llegit el manifest; ho ha fet Laia Perea, de la Societat Coral El Ciervo en honor al centenari de l’entitat. Al text s’ha destacat que “per fi hem pogut tornar a la normalitat” i s’ha recordat que “la Diada ha de ser una jornada de tots els catalans més enllà de la seva ideologia”. Tot seguit s’ha procedit amb l’ofrena floral de partits i entitats. El punt final ha estat el cant d’Els Segadors, moment on un grup reduït de persones ha desplegat una gran estelada a la vora del llac.

A l’ofrena floral d’enguany hi ha assistit unes 300 persones i s’han presentat una 40a de rams provinents d’entitats i partits polítics.

Manifest independentista

Després de l’acte ANC, Òmnium i el Consell per la República han llegit el seu manifest alternatiu. Al text han fet una crida “a recuperar l’esperit del 2017 i el 2019” i també han fet una crida als partits “els del 52% ens han decebut, però ara no podem rendir-nos”. Aquest any, els principals partits independentistes a l’ajuntament (Crida,ERC i Junts) no han signat el document.