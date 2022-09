La Festa Major de Castellar va acabar dilluns després de més d’un centenar d’activitats, entre les quals concerts de primer nivell. Joan Dausà, Maria Jaume i ABBA The New Experience, per exemple, que uns mesos abans van ser al festival Observa. També Doctor Prats, Alquadrat i Itaca Band, que han aquests darrers dies atret milers de persones a l’espai de Vilabarrakes, l’entitat jove per excel·lència del municipi. Molts dels assistents als concerts han estat sabadellencs, aprofitant que aquest any la celebració no coincidia amb la Festa Major de la ciutat.

Després de dos anys amb una Festa Major reduïda per la Covid, les activitats han recuperat la seva naturalesa i han tornat a ser multitudinàries. El pregó, a càrrec de d’Arribariploure va omplir la plaça del Mirador, va retornar la Cursa Popular amb 360 participants i l’Espai Tolrà es va omplir de centenars de famílies que van gaudir d’atraccions i de la Festa d’escuma el dilluns.

No s’han hagut de lamentar incidents greus i les incidències de seguretat ciutadana han estat lleus, més enllà d’una crema de contenidors la nit de dissabte.