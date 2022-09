​Sabadell vol aplicar “clàusules climàtiques” perquè els treballadors no s’exposin a temperatures extremes

El ple ordinari del mes de setembre, celebrat aquest dimarts, ha acordat per unanimitat que s’incloguin “clàusules climàtiques” en tots els contractes municipals i “s’adaptin” d’altres perquè els treballadors no s’exposin a temperatures extremes. Una moció motivada per “l’increment de la mortalitat, tant a l’Estat com a Catalunya, com a conseqüència” de la calor d’aquest estiu, ha expressat el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez.

El republicà -formació proposant del text- ha recordat que des del grup es va posar damunt la taula la qüestió fa uns mesos, quan “la mateixa administració local feia recomanacions de no sortir al carrer i un seguit de suggeriments per combatre la calor, però, a la vegada, tenia operaris al Passeig”, amb una temperatura, ha dit, “de 38 graus i una sensació tèrmica de 45”.

Fernàndez, però, ha admès que no és només una tasca municipal, per això també cal “promoure canvis legislatius”, apuntant cap als governs espanyols i catalans, així com que les normatives de riscos laborals contemplin un pla de prevenció “per garantir condicions laborals saludables”.

Des de Junts per Sabadell i PSC han recriminat que es deixi fora “un gruix” d’empleats de l’àmbit privat. El portaveu dels primers, Lluís Matas, ha insistit que és una tasca “de regulació” dels executius espanyol i català i “l’Ajuntament té poc a dir”. La quarta tinent d’alcaldessa, Montse González, ha recalcat que “la llei ja recull aquestes circumstàncies” i ha especificat, “ha d’haver-hi estudis previs que han de recollir tots els riscos, inclosos els climàtics. I les mesures per eliminar-los o reduir-los”. Per això, ha indicat que “la clau passa pel compliment” i això vol dir “inspeccions de treball”. Tot i així, González ha coincidit en la necessitat “de consensuar un protocol”.