Antonio Lou deixa un legat d’estabilitat en la UE Sabadell Nord

Després de 18 anys lligat a la Unió Esportiva Sabadell Nord, la majoria com a president, Antonio Lou passa a l’altra banda de la graderia. La feina feta al Futbol base i l’estabilitat de l’entitat, amb l’històric ascens a Primera Catalana, figuren entre els seus èxits.

Quin és el motiu de deixar-ho? Acumulàvem un gran desgast de tants anys. La majoria de gent amb la qual he estat treballant ho han anat deixant per diferents motius i era el moment de fer un pas al costat. Les persones que estàvem aquí dedicàvem el temps de forma altruista i cada vegada el club és més gran i requereix més temps. És el moment que entri gent nova, jove i amb idees.

Fa un balanç positiu de la seva trajectòria? Jo em sento orgullós de tot el que s’ha fet. Quan vam entrar encara era molt recent la fusió dels tres clubs de la zona Nord i després de molta feina el club s’ha consolidat tant econòmicament com esportivament.

Si s’ha de quedar amb algun moment feliç, quin seria? Hi ha hagut èpoques de tot. Vam patir un moment molt delicat després d’un descens. Vam estar a punt de la desaparició, sense entrenador ni jugadors. De fet, aquella situació negativa es va convertir en un punt d’inflexió i amb molta dedicació i ganes vam crear una infraestructura que anys més tard ens va permetre viure el moment més àlgid, l’ascens a la Primera Catalana amb tres anys de permanència. De totes maneres, més enllà de la part esportiva, els moments més feliços han estat amb la gent. Sempre ens hem sentit com una gran família i això feia més agradable la nostra feina.

Queda en bones mans el club? Ara mateix hi ha una gestora presidida per Francisco Hermoso i una junta de set persones que estan al dia a dia del que passa al camp i saben com va tot. Els nous són conscients que posant ganes i dedicació els anirà bé. El nivell del Futbol base ha tornat al volum d’abans de la pandèmia i això ja és molt positiu.

Veu factible algun dia el retorn a Primera Catalana? A curt termini, és complicat. Sempre hem tingut una estructura esportiva de Segona Catalana i és la categoria en la qual ens sentim més còmodes. Més enllà de poder fer equips més competitius o menys, hem estat consolidats a la categoria. En l’àmbit econòmic, el Sabadell Nord no té el poder d’altres clubs de Primera Catalana. Nosaltres no paguem res, però el jugador sap que podem ser un trampolí per anar a projectes més importants.

Tornarà Antonio Lou al club o ja ha passat el moment? Mai se sap que pot passar en el futur, ara mateix no m’ho plantejo. Són molts anys vinculat a l’entitat i entre el temps que hi dedicava i altres temes personals, no he pogut decidir què fer en tots aquests anys. Tinc alguns projectes i continuaré vinculat al futbol, això segur.