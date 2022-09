Adán Gurdiel, l’únic jugador del Sabadell que ha disputat la totalitat de minuts

Una excepció. El lateral dret Adán Gurdiel no ha entrat, de moment, en la roda de les rotacions de Gabri Garcia i, de fet, s’ha convertit en l’únic jugador dels 22 utilitzats fins ara que ha disputat la totalitat de minuts després de tres jornades. “És una mostra de confiança del míster, però sé que hi ha molta competència a la plantilla i és un aspecte que destaca constantment el míster per tenir-nos molt endollats i treballar al màxim nivell en cada entrenament”, explica el lleonès de Fabero.

Amb 28 anys -en farà 29 el desembre- també s’ha convertit, juntament amb César Morgado, en un dels veterans del vestidor, una circumstància estranya per a ell. “Normalment, jo era dels joves en els diversos equips on he estat i ara és una situació una mica curiosa. De totes maneres, m’agrada estar rodejat de gent jove perquè transmeten la seva energia, il·lusió i ganes a tota la resta i això sempre és positiu pel grup. Penso que és excepcional”.

Adán Gurdiel fa un bon balanç de les tres jornades disputades, sobretot dels dos partits de la Nova Creu Alta: “Penso que les sensacions han estat molt bones, hem competit a un nivell alt, i ara l’objectiu és fer-ho també fora de casa”. La primera oportunitat serà diumenge (19.30 h) en un dels escenaris més complicats del grup com El Collao davant un Alcoyano que ha fet un ‘7 de 9’. “Tots coneixem el que ens trobarem: un rival rocós, difícil, que encara no ha encaixat cap gol… La clau és ser determinants a les dues àrees”, avisa.

Venint d’un club com el Linares que sol tenir sempre un gran ambient a Linarejos, Adán també està “encantat amb l’afició del Sabadell. L’ambient és molt bo a la Nova Creu Alta i els necessitem. Amb el seu suport serem molt més forts”, subratlla.

Sergi Altimira no arriba

Després de patir un esquinç al turmell a Castelló, es va parlar d’una o dues setmanes de baixa. Sergi Altimira, encara al marge del grup, no arribarà pel partit d’El Collao. Se suma a la ja coneguda absència de Moha Keita, qui es troba en la recta final de la seva recuperació. En canvi, César Morgado i el jove Jaume Piñol han treballat en dinàmica de normalitat i estarien a disposició de Gabri. Podrien entrar en la convocatòria encara que tot apunta que la seva reaparició és una mica arriscada.