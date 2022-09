Els problemes reals

El nostre món s’ha tornat declaratiu. D’afirmacions i respostes, preguntes i rèpliques. Paraules d’uns i altres que omplen les grans capçaleres, minuts de televisió i fils a les xarxes socials. Però de què parla la gent? Els grans debats estan a les places, a la feina, al bar i al sofà de casa.

Nosaltres ens ho preguntem cada dia i ho intentem reflectir com podem. L’edició d’avui és especialment un reflex del que creiem que són algunes de les preocupacions de la ciutadania: de com s’ho fan les famílies per anar a comprar davant la inflació, de quines perspectives tenen els empresaris sobre el cost de l’energia i dels materials, si hi ha prou habitatge per a tothom (o com es podria revertir la situació), i sobre quin espai públic volem per a nosaltres i per als nostres veïns. Són una part de les qüestions fonamentals de les converses dels nostres dies.

Però no tot són males notícies, perquè en totes les històries hi ha un denominador comú: la resiliència. Els sabadellencs demostrem cada dia que ens en sortim, de totes: tant fa si és una pandèmia, una guerra o la inflació. Del que sigui.