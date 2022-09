Els empresaris de Sabadell, preocupats per l’increment de preus

Prop de la meitat dels empresaris de Sabadell i dels seus municipis propers han notat un increment dels preus de les compres a proveïdors i també de l’energia. La inflació afecta de forma directa a les companyies, que malgrat que han reduït despeses de forma obligada, veuen que els marges a finals d’any seran més petits. En definitiva, augmenten la facturació, però els seus beneficis disminueixen.

Aquesta disjuntiva es desprèn dels resultats de la darrera enquesta de Confiança i Clima Empresarial, presentats per l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC. La setmana passada des del Diari de Sabadell vam analitzar la primera part de l’informe, en què es desprenia que l’índex de confiança empresarial per al tercer trimestre de 2022 presentava una recuperació amb un increment trimestral del 5,2%, mentre que en l’enquesta anterior la variació trimestral havia registrat un retrocés del 7,2%.

Segona part de l’informe

En aquest article, analitzarem la segona part de l’informe, que se centra en l’anàlisi de l’evolució del nivell dels preus de les compres a proveïdors, que continua patint l’evolució de la conjuntura general, com ara la inflació, la crisi energètica, les dificultats de subministraments i la guerra d’Ucraïna.

De fet, l’enquesta destaca que el 43,4% dels empresaris han notat un increment generalitzat dels preus, mentre que un 52,5% consideren que el nivell de preus s’ha mantingut estable. Per sectors, les empreses de comerç són les que més diuen notar la inflació (60% dels empresaris). Pel que fa a les expectatives sobre l’evolució dels preus de compres a proveïdors per al proper trimestre, continuen indicant una previsió a l’alça, tot i que es manté la tendència a la moderació o a un menor ritme d’increment: les respostes que esperen que segueixi l’alça dels preus passen del 44,3% al 35,6% del total.

Incertesa i preocupació

El secretari del Centre Intersectorial d’Empresaris (CIESC), Josep Milà, considera que de l’enquesta es pot extreure que entre les empreses hi ha “incertesa i preocupació” per l’evolució de la inflació. “És veritat que en general hi ha una certa preocupació de la confiança empresarial, però hi ha molts factors externs que van que les expectatives en el futur no siguin massa optimistes. S’ha ajuntat tot: la inflació, la crisi energètica, els problemes logístics i la guerra d’Ucraïna”, apunta.

En aquest, Milà elogia la “capacitat” de les empreses de Sabadell per “esquivar” l’espiral pessimista que hi ha en el mercat internacional. “Veiem com les companyies locals estan fent un esforç per continuar amb la seva activitat tot i el conjunt de factors que els van en contra”, descriu. El secretari del CIESC opina que les empreses hauran de resistir a la inflació durant uns mesos més: “A poc a poc la cosa anirà amainant i es moderarà l’increment de preus. D’això n’estic segur”, conclou Josep Milà.