Quin serà el millor equip sabadellenc?

Club Natació Sabadell i Escola Pia enceten aquest cap de setmana una nova temporada a la categoria de bronze del futbol sala estatal amb les il·lusions renovades. L’objectiu? Primer, certificar la permanència tan aviat com sigui possible, i després, veure quin pot ser el topall dels equips sabadellencs. A Can Colapi, Pedro Donoso continuarà al capdavant de la plantilla una temporada més, que enguany tindrà dues baixes sensibles a la parcel·la defensiva, com les de Marc Pagès i Marc Navarro. Unes absències que se supliran amb el jove Xavi Ribas, provinent del sènior B, i amb la reconversió de peces com Carlos Povedano o Jordi Sardà. Ribas, juntament amb Daniel Loinaz, qui torna després del seu pas per L’Hospitalet Bellsport, són les dues cares noves per als del carrer de Garcilaso.

“Estic molt content amb la pretemporada que hem fet. Els més joves i els no tan joves tenim una idea del joc molt clara. El Pedro –Donoso– està fent molt bona feina i confio que anirà bé”, explica Jordi Sardà, un dels jugadors més determinants del conjunt sabadellenc. L’estrena serà aquest dissabte (17.30 h) lluny de la ciutat, a Elx, en un dels cinc desplaçaments fora de Catalunya que hauran d’afrontar ‘nedadors’ i ‘escolapis’. La visita a terres alacantines serà una de les sortides més complicades, per la distància i pel rival, un nouvingut a la categoria: “Serà un partit molt complicat. No els hem vist jugar, però ens ha arribat que juguen bé. Hi anem amb molta il·lusió i amb la confiança d’haver fet una bona pretemporada, lluitant fins al final amb alguns dels equips més forts de la categoria com Cerdanyola i L’Hospitalet”, analitza el ‘7’ escolapi.

Tot i l’optimisme i assegurar que l’equip “competirà a tots els camps com sempre ha fet”, Sardà no vol parlar de metes a llarg termini i és partidari de “gaudir a cada partit” i d’aquí a uns mesos, en tot cas, definir uns objectius més concrets: “No vull mirar en excés cap amunt o cap avall. Les jornades ens aniran situant al nostre lloc. La gent pot dubtar de les baixes, però sempre acabem donant la sorpresa”, alerta.

Nou projecte

Si a Can Colapi s’ha mantingut el gruix principal de la plantilla, a l’altra banda de la Gran Via l’escenari és del tot diferent. Després de l’interinatge del director esportiu Arnau Casabón, fruit de l’adeu de Borja Burgos en el tram final de la competició, el Club Natació Sabadell comptarà amb un nou inquilí a la banqueta nedadora: Adrià Sánchez serà l’encarregat de dirigir un equip amb nombroses cares noves, després de la marxa del sabadellenc Álex Llamas, Cristian Rodríguez o Aitor Molina, entre altres.

Amb un equip que combinarà joventut i experiència, el Club intentarà tenir una temporada més plàcida i lluitar per objectius més ambiciosos: “Tinc molta confiança en aquest equip si en l’aspecte col·lectiu som forts en tots els sentits, tàctic i mental, podem ser optimistes”, explica Sánchez.

Enguany, i a diferència del què ha succeït les darreres temporades, des de la direcció esportiva s’ha canviat d’estratègia, prioritzant la construcció d’un bloc per davant de les individualitats. Un gir, però, que necessitarà temps, abans l’equip no es consolidi: “No és una excusa, però la pretemporada ha estat curta i profitosa a la vegada. Ens queda molt camí per fer i encara estem molt lluny. Sortirem a competir des del primer dia”, assegura el jove tècnic nedador.

La primera prova serà aquest dissabte (16 h) al pavelló Nord davant el totpoderós UD Ibiza, que compta a les seves files amb els ex Álex Llamas i Cristian Rodríguez. Un equip enginyat per aconseguir l’anhelat ascens a la Segona Divisió, que espera poder fer realitat aquesta temporada: “És un equip molt fort, però no tenim por i jugarem les nostres armes. Hem de ser molt forts en la pressió, sortir de la seva pressió, ser sòlids en l’estratègia i no cometre errors”, analitza.

Derbi

Nedadors i escolapis es veuran les cares, com a mínim, dues vegades aquesta temporada, i una tercera en el cas que es puguin creuar en una hipotètica eliminatòria de la Copa Catalunya. El primer cara a cara serà a Can Colapi d’aquí a poc menys d’un mes, el pròxim 8 d’octubre. El segon assalt, ja durant la segona volta, serà el 4 de febrer al pavelló del Nord.