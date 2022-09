La salut mental s’ha col·locat com una prioritat en el debat mèdic i social. La pandèmia ha fet posar la lupa en una àrea que semblava massa sovint ocultada, invisibilitzada entre prejudicis i estereotips. En el procés de conscienciació, un pas important va arribar l’agost de 2021. Aleshores, el BOE va publicar l’aprovació de la nova especialitat de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència. Dos anys després, el 2023, començaran la seva formació els primers residents en aquest camp. En aquesta primera fase hi haurà 20 places a tot l’Estat espanyol, tres a Catalunya, una d’elles atorgada al Parc Taulí.

La cap de Salut Mental Infanto-juvenil, la doctora Montse Pàmias, destaca el valor de la nova especialitat en psiquiatria infantil com a un cos de coneixement diferencial i el fet d’obtenir una de les tres primeres places de formació atorgades a Catalunya: “Es una gran notícia tant per l’àrea de salut mental com per l’àrea materno-infantil, ja que tindrem un resident per a salut mental que també es formarà en pediatria”. Pàmias assenyala que l’equip de professionals del seu àmbit ha treballat per acomplir els criteris necessaris per obtenir la plaça de formació en la nova especialitat.

Preparació en la nova especialitat

L’equip de salut mental infantil i juvenil el conformen 16 psiquiatres infantils (un d’ells al Servei de Pediatria) 15 psicòlegs clínics, quatre treballadores socials, dos educadors socials i el personal d’infermeria dels diversos àmbits que treballen en els diferents espais assistencials. A banda de l’activitat docent habitual que porten a terme els professionals, s’oferirà , a partir de curs 2023-2024, una assignatura optativa de psiquiatria infantil a la UAB.

En l’àmbit de l’activitat de recerca, des de Salut Mental Infantil i Juvenil es participa en diferents estudis competitius en el marc del CIBERSAM i es col·labora en diferents assajos clínics farmacològics, entre altres activitats científiques.

La doctora Pàmias assenyala que “tant el treball dels professionals com la infraestructura i l’activitat investigadora justifiquen els criteris requerits per aconseguir la plaça de la formació al Parc Taulí de la nova especialitat de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència”.