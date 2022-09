Proposen remodelar la plaça de Picasso: “És tot ciment”

“És tota grisa. Un desert: no hi ha arbres, ni vegetació, ni ombres suficients. És per això que està infrautilitzada”. Un grup de veïns de Campoamor ha proposat a l’Ajuntament una reforma integral de la plaça de Picasso, l’epicentre del barri de Campoamor, i reivindica l’espai com una zona clau per a Sabadell. La reivindicació veïnal, que ja està a sobre de la taula fa anys, ja ha pres forma, després de parlar-ho amb altres veïns: més vegetació, sortidors d’aigua, marquesines, bancs i més il·luminació, que ara és “insuficient”.

“Volem que facin un rentat de cara a la plaça, naturalitzar-la, que guanyi espais verds. Ara tot és ciment, i el terra és molt calent durant l’estiu”, apunta Montse Muniente, una de les veïnes impulsores de la proposta i presidenta de l’entitat veïnal de Campoamor. També posa l’accent en la il·luminació de la plaça: “Travessar-la de nit fa por”, expressa.

El veïnat considera que, ara que s’està remodelant el carrer de Goya per convertir-lo en una Rambleta amb més vegetació, és el moment de repensar la plaça de Picasso, ubicada entre el carrer de Goya i el passeig d’Espronceda: “No volem que quedi un bolet enmig d’un espai totalment renovat”, expressen.

Impulsar la pista esportiva

En aquest sentit, posen en relleu que es tracta d’una de les places més grans de la ciutat i considera que hi ha “moltes possibilitats” per treure-li profit. De la mateixa manera, proposaran mantenir la pista de bàsquet i esportiva perquè té una bona rebuda entre el jovent del barri.

De fet, a la zona sud hi ha el Sabadell Sud Club Bàsquet i “el 98% de joves que hi pertanyen són de Campoamor”, expressa Muniente. Ara bé, sí que reclamin que aquest espai s’ha de mantenir i fer les millores pertinents.

Un pi amb història

El tornado que va afectar el sud de Sabadell el passat 31 d’agost – amb una velocitat entre els 138 i 178 km/h– va fer malbé el pi de la plaça de Picasso, un símbol de reivindicació que van plantar els veïns fa pràcticament mig segle, per reclamar la construcció de la plaça.

Així, es va haver de tallar i ha quedat només el diàmetre del tronc: “Hi posarem una placa commemorativa recordant el paper que van tenir els veïns per la construcció de la plaça”, expressen des de l’associació de veïns. A banda, han previst plantar un nou pi com a inici d’una nova “era” d’aquest espai de Campoamor.

Sota videovigilància

Dues càmeres controlen des de l’any passat la zona més conflictiva del sud de Sabadell. Els dispositius estan instal·lats a la plaça de Picasso i a la cruïlla entre el carrer d’Aribau i el passeig d’Espronceda, dos dels punts més conflictius del barri. Les càmeres s’han convertit en un instrument útil per reduir la delinqüència, amb un efecte dissuasiu: “Des que estan les càmeres de videovigilància, l’ambient ha canviat”. Ja no hi ha trapicheos, baralles o vandalisme. “Alguna reunió nocturna, però poc més”, assegura el veïnat proper de la zona. És per això que creuen que “és el moment” de remodelar-la.