El teu defensor: “Al camp de gespa hi ha gossos sense lligar”

El Rafael lamenta que al camp de gespa de Via Alexandra hi passegen gossos sense lligar o sense morrió. L’Ajuntament sosté que obrirà una nova àrea per a gossos a l’octubre i que la normativa prohibeix els cans a zones de jocs infantils.

“Què passa amb la zona de gossos?”

Rafael Mellado, veí del barri de Can Rull, denuncia una situació doble: l’incivisme d’alguns propietaris de gossos que passegen els animals sense lligar o sense el corresponent morrió (en el cas que sigui pertinent) i també reclama l’obertura d’una zona de gossos que està tanca des del mes de juny i no està en funcionament. Segons en Rafael, que ens contacta en nom d’un grup de veïns de la zona, destaca que al final de Via Alexandra hi ha un espai verd on els nens jugaven i hi passaven la tarda, però fa un temps que la situació ha canviat: “Primer, van començar a passejar gossos lligats i amb morrió. Ara, molts d’ells ja no. I espanten els nens”, lamenta en Rafael.

“Diuen que no mosseguen, però fins que ho facin”, critica. D’altra banda, no només lamenta aquest acte imprudent, també sosté que molts propietaris de gossos no recullen els excrements de l’animal. “Ningú fa res, ni Ajuntament ni Policia”, expressa. En aquest sentit, reclama que s’obri una àrea de gossos ubicada darrere de la Biblioteca de Can Rull. “No ho han posat en funcionament i no entenem per què, no sabem on reclamar-ho”, apunta Mellado.

“Es posa en marxa l’octubre”

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, que assegura que “s’hi treballa per resoldre els problemes de convivència i falta de civisme que, puntualment, poden aparèixer a l’hora d’utilitzar els espais públics”. En aquest sentit, fonts municipals expliquen que “periòdicament s’hi fan inspeccions i tasques de manteniment”. I respecte a l’àrea de gossos, des de l’Ajuntament expliquen que encara no està acabada, es troba en obres i per aquest motiu no s’hi pot accedir.

“La previsió és que se’n pugui fer ús a finals d’octubre”, sostenen fonts municipals. Sabadell compta amb una ordenança per millorar la protecció i el benestar animal, i per la tinença responsable d’animals domèstics. I la normativa prohibeix la presència d’animals de companyia en les àrees i zones de joc infantil. “Es preveu l’obertura d’expedients sancionadors sempre que s’incompleixen les obligacions establertes per l’ordenança”. També quan hi hagi risc per la seguretat de l’animal, la salut de les persones o es generin molèsties als veïns.