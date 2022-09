Els joves han gaudit d’un estiu amb l’agenda plena. Un total de 1.443 adolescents d’entre 12 i 18 anys han participant en les activitats organitzades pels cinc Espais Joves de la ciutat, que han obert a l’agost per tercer any consecutiu. Així, tots han pogut gaudir de diverses propostes gratuïtes com tallers i manualitats, excursions, o activitats aquàtiques i esportives, entre d’altres.

La tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell ha destacat aquest dilluns que les dades d’aquest any demostren la demanda de les persones joves en aquests espais durant l’agost. “Caldrà, doncs, seguir garantint l’obertura dels espais joves els dotze mesos de l’any i així ho planificarem per a l’estiu de 2023”, ha confirmat.

Les activitats s’han realitzat als Espais Joves que hi ha ubicats als centres cívics de Can Rull, La Creu de Barberà, Can Puiggener, Torre-romeu i Can Deu. També s’han fet sortides a les piscines municipals, a la platja, al Tibidabo o a un centre lúdic, entre d’altres. Les propostes han estat valorades molt positivament pels i les joves i les seves famílies.

Amb aquestes activitats es dona continuïtat a la tasca feta pels Espais Joves durant el curs, esdevenint espai de referència i acompanyament per a molts joves de la ciutat. A més de les activitats programades, durant l’estiu també s’han realitzat una trentena de tutories individuals amb alguns dels i les joves.

Agost a les escoles bressol

Paral·lelament, aquest estiu s’ha posat en marxa també la prova pilot “Agost a les escoles bressol”, adreçada a infants de 2 i 3 anys amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar. Al CEIF Can Llong hi ha assistit 34 infants i a l’EBM La Romànica, 36. En aquests espais els infants han pogut participar en activitats lúdiques i descansar, en horari de 9 a 12 hores, donant així també un suport perquè les famílies hagin pogut mantenir les seves responsabilitats familiars i/o laborals durant el mes d’agost, sense cap cost afegit.

En la mateixa línia, Morell també remarca que s’ha fet un nou pas endavant per fer de Sabadell una ciutat “més corresponsable, equitativa i compromesa amb afavorir la conciliació familiar”.