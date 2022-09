FGC i Rodalies guanyen viatgers a Sabadell amb els descomptes

S’estalvia més de cent euros al mes en benzina. Ara, per menys de 30 euros –i sense llargues cues a la C-58– va i ve de la seva feina, un trajecte de Sabadell a Barcelona que fins ara no s’havia plantejat fer en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). “Agafava el cotxe per comoditat. Ara, opto per estalviar uns cèntims”, diu la Clàudia Díaz, que està a punt d’agafar el tren a l’estació de la Creu Alta. L’atracció de nous usuaris al transport públic no és l’excepció, ara s’ha convertit en norma: la rebaixa dels bitllets multiviatge fa més atractiu l’ús del transport públic a les línies Sabadell.

La gratuïtat de Rodalies no ha tret usuaris a FGC ni a TUS, la xarxa de transport públic engreixa els seus usuaris en conjunt. Així es desprèn de les últimes dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM): els trens d’FGC s’utilitzen ara un 30,5% més que la mateixa setmana de l’any passat. En el cas de la línia R4 de Rodalies, els usuaris han crescut un 26,7% impulsat per la gratuïtat de Renfe. I moltes cares noves: és el cas de l’Alexander Fernández, que ja no agafa el cotxe per anar a Barcelona, tampoc els caps de setmana. “Viatjo molt millor en Rodalies. Mai no l’agafava, acostumava a anar en FGC o vehicle privat per la rapidesa i puntualitat, però ara que és gratuït m’estalvio uns calés”, explica.

L’arribada de nous usuaris al transport públic fa que es recuperi de l’embat de la Covid. FGC ja frega els usuaris pre-pandèmia: després de viure davallades que van buidar pràcticament les estacions, els ferrocarrils ja han recuperat pràcticament els seus viatgers (un 0,7% menys que el 2019).

Però com s’ha impulsat la mobilitat en FGC? Segons les últimes dades de la companyia ferroviària, a les estacions de Sabadell la demanda s’ha incrementat un 23,6% respecte a la mateixa setmana de l’any anterior. La darrera setmana s’han registrat 85.622 viatges a les cinc parades d’FGC de Sabadell. Les estacions que més incrementen els nous usuaris amb la posada en marxa dels descomptes són Sabadell Nord (+31,6%), La Creu Alta (+ 29,2%) i Can Feu | Gràcia (+22,4%). Ara bé, és l’estació de Sabadell Plaça Major la que més viatgers sabadellencs capta en termes absoluts.

Rodalies també agafa velocitat de creuer, tot i que les validacions són encara un 8% inferiors al 2019. Trenca així amb el sotrac de la pandèmia.L’any passat Rodalies tancava amb només set de cada deu viatges del 2019.

Títols propis o integrats?

Era d’esperar: els títols propis de Rodalies (gratuïts fins el 31 de desembre) són els més utilitzats a l’R4, i els títols integrats s’utilitzen un 27% menys que l’any passat. Cau l’ús dels bitllets com ara la T-Usual, T-Jove o T-Casual a les màquines validadores de Renfe. “Tinc la sort de no haver de fer transbord, baixo a plaça de Catalunya de Barcelona. Així, m’estalvio altres bitllets”, explica en Modesto, que agafa el tren al Centre de Sabadell.

Els que sí que han de fer transbord en metro o autobús han d’agafar tant sí com no un altre bitllet. És el cas del Sergi Ortega, que se’n beneficia del bitllet gratuït de Rodalies i, per agafar el metro a Sagrera, ha comprat una T-Usual de només una zona. “Molt més econòmic”, diu.

A FGC, però, s’ha impulsat l’ús dels títols integrats després dels descomptes, amb un creixement del 32% dels bitllets rebaixats. L’ús de la T-Jove als FGC és el més destacat, i es multiplica per quatre (+300%). “Surt més a compte utilitzar els títols multiviatge que una T-Casual, que era el que jo utilitzava fins ara”, expressa en Bahir Abbouque. L’antiga T-10 ara també s’usa més que l’any passat, tot i que l’increment no és tan evident: un 24,2% més que el 2021. En el cas de la T-Usual, l’increment és del 239,5% a FGC. Els bitllets més rebaixats (-50%) són els que més èxit han tingut els primers dies de descomptes.

TUS: més cares noves

Transports Urbans de Sabadell (TUS) venia 8.000 abonaments els primers dies d’inici dels descomptes, quatre vegades més que fa tot just un any. La bonificació del transport públic urbà coincideix amb la gratuïtat dels bitllets multiviatge de Rodalies i s’aplicarà fins a finals d’any.

Rodalies no és competència de TUS: “La xarxa d’autobusos té una extensa cobertura territorial i cobreix itineraris molt diferenciats respecte a Rodalies”, han expressat fonts de la companyia. I les dades, de moment, li donen la raó. En aquest sentit, des de la cooperativa estan analitzant el servei per determinar si cal aplicar canvis, després d’un increment de la mobilitat i dels usuaris.