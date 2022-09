Representants de diferents municipis del Vallès Occidental i de l’Oriental s’han reunit aquest dilluns a la Llagosta per abordar l’episodi de males olors que afecta puntualment les localitats, la darrera entre els dies 7 i 14 d’agost, i que va afectar la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda i Ripollet. En la reunió s’ha acordat crear un grup de treball amb els tècnics de Medi Ambient dels diferents ajuntaments per posar en comú les dades recollides durant l’episodi, així com enviar una carta a la Generalitat, competent en el control d’aquest tipus de problemàtiques. “Volem acabar o minimitzar al màxim les males olors i, sobretot, saber si són nocives per a la salut”, assenyala en un comunicat l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra.

En la reunió hi han participat representants dels ajuntaments de la Llagosta, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles i Ripollet, així com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Consorci Besòs-Tordera, de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’Ecoparc 2. Cada ajuntament s’ha compromès a continuar fent les seves accions per acabar amb les males olors, com ara encarregar un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Segons s’ha detallat durant la trobada, l’episodi de males olors només va afectar les poblacions de la Llagosta, Santa Perpètua i Ripollet. A Mollet, Montcada i Sant Fost no es va notar, però els responsables municipals d’aquestes poblacions han mostrat la seva col·laboració per trobar una solució a aquesta problemàtica, igual que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que gestiona l’Ecoparc 2, i el Consorci Besòs-Tordera.