Núria Picas anuncia el seu retorn a l’Ultra Trail des de Sabadell

La corredora de trail running, Núria Picas, ha anunciat el seu retorn a l’Ultra Trail, gairebé quatre anys després, per al pròxim 1 d’octubre, a la Salomon Ultra Pirineu, competició que ha guanyat quatre vegades (2011-2014). La ultraatleta manresana ha escollit el concessionari oficial Mercedes-Benz Stern Motor de Sabadell per fer oficial el què era un secret a veus: “Torno a casa. Torno a penjar-me un dorsal amb molta il·lusió. Després d’onze anys del meu debut torno a la ultrapirineu, per fer 100 quilòmetres que em tenen el cor robat. Em sento molt afortunada per poder ser a la línia de sortida”, ha explicat, emocionada, al costat del gerent del concessionari sabadellenc, Quim Badia.

Picas ha declarat que no vol que una lesió l’allunyi del “terreny de joc”, sinó que vol ser la lultraatleta qui decideixi quan i com serà el moment per penjar les vambes. Així mateix, la guardonada amb la Creu de Sant Jordi l’any 2019, ha detallat com s’ha gestat aquest retorn tan especial, als seus quaranta-cinc anys. Progressivament, el dolor crònic el turmell va anar minvant, fins al punt de decidir que el millor lloc era fer-ho pel Cadí-Moixeró: “Fa set mesos, amb els diversos metges i fisioterapeutes vam iniciar la recuperació de l’astràgal. Volia somniar en gran i perquè no fer-ho així”. Aquest estiu, les participacions en la cursa del Canigó i a la marató del Montblanc, on va aconseguir la victòria han acabat de decantar la balança per decidir fer el pas: “L’Ultra Trail ha evolucionat, amb atletes molt forts i de renom. Però he treballat molt i físicament estic molt bé, amb ganes de plasmar el treball d’aquests mesos”.