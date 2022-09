Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Montcada i Reixac van detenir el 12 de setembre quatre homes per robar en una nau industrial de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i disparar amb una pistola elèctrica, lligar i emmordassar el treballador de l’empresa que hi havia a l’edifici. Els lladres, disfressats amb màscares, van accedir a l’interior de la nau on els esperava un camió per endur-se caixes de roba valorada en més d’1,3 milions d’euros. Els agents van detenir els homes, amb edats compreses entre els 30 i els 44 anys, com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal i danys. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els fets es remunten al 12 de setembre pels volts de dos quarts de sis de la tarda quan els Mossos d’Esquadra van rebre un avís que indicava que en una nau industrial de Montcada i Reixac s’hi estaria produint un robatori violent. Segons l’avís, un testimoni va veure un turisme que estacionava al costat d’una empresa i dues persones encaputxades i amb màscares de disfressa que sortien del vehicle i es dirigien a la nau. Seguidament, el mateix testimoni va observar l’arribada d’un camió i també va sentir crits i cops provinents de l’interior de la nau.

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Montcada i Reixac, juntament amb agents de la Policia Local, van personar-se a la nau on van localitzar un camió que estava a punt de marxar. A l’interior, els agents van detenir un home que al veure’s sorprès per la policia va intentar fugir per la teulada amb tres persones més.

D’altra banda, al costat de l’oficina de la nau van localitzar un home emmordassat i lligat de mans i peus que va explicar als policies que un grup de persones que no coneixia havien entrat a la nau, l’havien disparat amb una pistola elèctrica i que, posteriorment, el van agredir i lligar.

En escorcollar al detingut que havia intentat fugir, els agents van trobar-li una pistola elèctrica, una bossa amb brides, joies i 97 bitllets de 50 euros falsificats. A banda de detenir aquesta persona també van detenir el conductor del camió.

Paral·lelament, agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Cerdanyola del Vallès van fer recerca de les altres persones que haurien fugit. A l’altura del carrer Progrés de Montcada i Reixac els agents van localitzar dues persones suades que, en detectar la presència dels policies, van intentar esquivar-los. Després de fer les indagacions pertinents, els agents van detenir-les per la seva presumpta relació amb el robatori.

La Unitat d’Investigació de la comissaria de Cerdanyola del Vallès es va fer càrrec d’investigar aquest robatori i va poder relacionar directament els quatre detinguts amb els fets exposats. La intenció dels lladres era sostreure 450 caixes amb roba, alguna de les quals ja tenien carregada al camió, que tenia un valor total d’1.372.071 euros.

Els detinguts van passar a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès el qual va decretar l’ingrés a presó d’un dels detinguts i llibertat amb càrrecs dels tres restants.

Procedència de la roba que pretenien sostreure

Els investigadors van poder relacionar la roba que ells lladres volien sostreure amb la mercaderia robada en una empresa de logística de Cornellà de Llobregat el dia 12 d’agost. El propietari de l’empresa va denunciar que un dels seus treballadors va detectar que un dels camions, que estava estacionat a la via pública amb un remolc ple de mercaderia, havia estat manipulat i que havien sostret el remolc amb tota la càrrega, 450 caixes amb roba valorada en uns 1.372.071 euros.

A hores d’ara, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.