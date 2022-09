Xavier Trias: “Sabadell té potencial, és qüestió de creure-s’ho”

“Sabadell i el Vallès tenen molt potencial per ser un pol d’atracció empresarial, fins i tot més que Barcelona, però és una qüestió de creure-s’ho”. Aquesta és una afirmació que va ha fet aquest dilluns l’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, qui ha mantingut una conversa pública al Racó del Campanar amb el portaveu i alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, davant d’almenys una cinquantena d’assistents, entre els quals hi ha havia la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, amb passat polític a la ciutat.

Els dos protagonistes han tractat temes molt diversos, tot i que enfocats en Barcelona i Sabadell. Les eleccions municipals de l’any 2023 han sigut una de les qüestions més comentades. Matas ja és segur que s’hi presentarà, mentre que Trias no tanca la porta a intentar tornar a ser alcalde de la capital de Catalunya. Encara no estem en precampanya, però els partits ja inicien moviments.

Petició d’unitat

D’entrada, durant la conversa, Trias ha assegurat que Sabadell necessita unitat per tirar endavant projectes ambiciosos com el de la reforma de la Gran Via o la implantació de la Ronda Nord. Per això, ha celebrat que Junts per Sabadell no doni l’esquena al govern de la ciutat.

Matas també ha reivindicat l’aportació del partit en la política local i ha donat a conèixer un dels punts claus de Junts si entra a l’alcaldia: “Sabadell pot ser la capital única del Vallès, però per ser-ho cal posar posi una catifa vermella a empresaris i inversors. Volem ser un pol d’innovació”. Pel que fa a les eleccions municipals del 2023, Trias ha donat un consell a Matas fruit de la seva experiència: “Per guanyar necessites que la gent del partit remi en la mateixa direcció. Si tens lideratge, ho aconseguiràs”.

Per acabar, l’alcaldable de Junts per Sabadell ha pronosticat que en un any ell i Trias seran els alcaldes de Sabadell i de Barcelona, respectivament.