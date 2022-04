Lluís Matas, únic candidat per ser l’alcaldable de Junts per Sabadell el 2023

Si no hi ha sorpreses d’última hora, l’actual portaveu municipal de Junts per Sabadell, Lluís Matas, serà el candidat de la formació independentista a les eleccions municipals del 2023. Segons expliquen fonts del partit al Diari, Matas ha estat l’únic que s’ha presentat a les primàries. Ara, el portaveu municipal ha d’aconseguir el suport del 20% dels afiliats per confirmar la seva candidatura.

Lluís Matas i Bertran (1971) és el portaveu municipal de Junts des de fa un any, quan l’aleshores líder de la formació, Lourdes Ciuró, va ser nomenada consellera de Justícia. Matas va ser també el cap de la campanya electoral del 2019 i coordinador del grup durant el primer mig any del mandat. Durant aquest temps, va ser un dels negociadors del pacte de mandat amb el PSC.



Matas és diplomat en Administració i direcció d’empreses, postgrau en Comunicació i màrqueting gastronòmic i enològic i ha fet diferents cursos sobre direcció, recursos humans i xarxes socials. Del 2006 al 2019 va estar vinculat a la Cambra de Comerç de Sabadell, on va presidir la comissió d’Innovació i Indústria. A més, al llarg de la seva trajectòria professional ha iniciat diferents projectes empresarials relacionats amb aquests àmbits, com l’empresa TheGastroFashionCoolhunter. Va ser director de màrqueting i comunicació de la cadena de menjar ràpid SandwiChez, feina que va deixar per dedicar-se a temps complet a l’Ajuntament.