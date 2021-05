La sabadellenca Lourdes Ciuró serà la nova consellera de Justícia

[Guillem Plans / Aleix Pujadas]

La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, serà la nova consellera de Justícia de la Generalitat, segons ha pogut confirmar aquest diari. L'advocada sabadellenca, que substituirà Ester Capella, prendrà possessió dimecres vinent, per començar a formar part del nou Govern encapçalat a la presidència per Pere Aragonès.

Moments després de confirmar que ocuparà la nova responsabilitat, Ciuró s'ha referit a la seva feina a la ciutat: "Ha estat una decisió del tot complexa, he treballat molt pel projecte de Junts per

Sabadell, i hem tirat endavant projectes en benefici de la ciutat, a través d’una oposició constructiva, d’una política en positiu, sense retrets, sense confrontació, sense enfrontaments estèrils i amb total predisposició per fer sortir a la ciutat de l’estancament en el qual es trobava”.

"Deixo el meu càrrec amb una sensació agredolça, perquè estimo aquesta ciutat, perquè ser portaveu i regidora de Sabadell ha estat una experiència extraordinària, i perquè la política municipal és la més humana, la més propera i la més tangible. Però a vegades, hem de saber respondre a les necessitats del país si així se’ns demana, i donat el context de repressió política i d’emergència social, cal també saber implicar-se i assumir responsabilitats.”

Tot i que va néixer el 1971 a Reus, Lourdes Ciuró sempre ha viscut al barri de Covadonga de Sabadell. Llicenciada en Dret per la UAB el 1994, va començar la seva carrera política com a regidora de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Sabadell entre el 2007 i el 2011, any en què va deixar la política local després de ser escollida diputada al Congrés pel mateix partit (2011-2019).

Des de Madrid, una de les principals fites que va assolir la sabadellenca va ser aprovar la coneguda com a llei dels desnonaments exprés, que porta la seva signatura i agilitza els procediments burocràtics dels casos d'ocupacions.

El 2019 Ciuró va deixar l'escó al Congrés per encapçalar la llista de Junts per Sabadell a les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. Aleshores va obtenir 9.006 vots que es van traduir en tres regidors: Francesc Baró, Quim Carné i ella mateixa. Des de l'oposició Ciuró s'ha erigit com a sòcia del Govern de Marta Farrés (PSC) i Marta Morell (Podem), a qui va donar suport per aprovar el pressupost municipal.

A canvi, Ciuró obtenia via lliure per liderar des de l'Ajuntament dos projectes estratègics de ciutat i principals en el seu programa electoral: l'oficina per potenciar l'eix Gran Via - Ripoll i una altra per potenciar la promoció exterior de la ciutat. A part, la cap de Junts per Sabadell ha liderat el projecte que ha permès a Sabadell obtenir el segell de Capital de la Cultura Catalana el 2024 i ha impulsat la primera moció a tota Espanya per lluitar contra la pobresa menstrual.

