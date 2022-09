Ullastrell serà una de les seus de la Barça Academy

Una temporada més, el territori català comptarà amb un total de cinc seus de la Barça Academy Perfeccionament Catalunya. Aquests programes d’entrenament estan pensats per a esportistes dels 5 als 14 anys i estan destinats a transmetre la metodologia i els valors del FC Barcelona arreu del territori, a més de donar la possibilitat als nens i nenes d’entrenar un dia a la setmana com els jugadors del futbol base i del primer equip del FC Barcelona, sense deixar els entrenaments amb els seus respectius clubs. Durant les darreres temporades, més d’una desena de jugadors sortits d’aquest programa han arribat al futbol formatiu del Club.

Aquesta temporada 2022/23, les seus oficials de la Barça Academy estaran ubicades a les Terres de l’Ebre (Amposta), a Tarragona (La Pobla de Mafumet), Girona (Cornellà del Terri), Vallès Occidental (Ullastrell) i Lleida (Torrefarrera). Les classes de perfeccionament individual a partir de la pràctica col·lectiva, de 90 minuts de durada, tindran lloc del mes d’octubre fins al juny del 2023. A totes les seus es faran durant la tarda de dilluns, mentre que a Ullastrell es faran els dimecres.

Les sessions d’entrenaments estan dirigides per un grup de tècnics formats per la Barça Escola, l’escola de futbol del FC Barcelona i supervisades per diferents coordinadors. Els participants de les Barça Academy Perfeccionament, a més, tindran la possibilitat de poder participar a diverses activitats complementàries, com ara una sèrie de trobades entre les cinc seus, amistosos a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i participar a la Barça Academy World Cup, que se celebra cada Setmana Santa a les instal·lacions del FC Barcelona.

Jornada de portes obertes

La nova temporada s’iniciarà el dilluns 26 de setembre a les seus de Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i Girona amb una jornada de portes obertes per a tots els esportistes que vulguin provar durant una sessió l’experiència d’entrenar com un jugador del FC Barcelona. Per la seva banda, la seu del Vallès començarà els seus entrenaments el dimecres 5 d’octubre.