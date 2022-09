IBI, IAE, taxa d’escombraries: els impostos i taxes de Sabadell per al 2023

Els impostos i les taxes de Sabadell es mantindran congelats l’any 2023. La factura per al ciutadà serà la mateixa que enguany: es mantenen intactes impostos com el de Béns Immobles (IBI) i sobre Activitats Econòmiques (IAE), així com la taxa de residus.

El Govern municipal considera que el context econòmic és massa advers com per augmentar la pressió fiscal sobre els sabadellencs. “Estem en un moment molt complicat, amb una inflació desbocada i això es trasllada tant a les famílies com a les empreses”, assegura l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Considera que l’Ajuntament ha de posar el seu “granet de sorra” per pal·liar la pujada general de preus, que s’ha situat a Catalunya amb dos dígits des de principis d’any (+10,2%).

La congelació d’impostos i taxes municipals és fruit d’un acord entre el Govern del PSC i Junts per Sabadell. L’executiu revalida així el pacte amb els juntaires per quarta vegada aquest mandat.

Com queda la factura de l’IBI?

La quantia a pagar d’IBI del 2023 serà calcada a la d’aquest any. De fet, els canvis han estat mínims en els últims cinc anys: una família que pagava 300 euros d’IBI el 2018, ara paga 317,32 euros (+5,8%). Un increment per sota de la inflació acumulada (+15,9%).

Una de les pujades més destacades es va produir l’any passat, quan el Govern municipal va decidir aplicar un increment del 3,7%. No s’acostuma a pujar coincidint amb les eleccions municipals: no es va fer el 2017, ni tampoc es preveu per al 2023.

La pressió fiscal sobre els sabadellencs és menor que a la majoria de les grans ciutats del país. Sabadell recapta 234 euros d’IBI per habitant, un 44% menys que a Barcelona i un 8% per sota de Terrassa.

L’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) és la principal font d’ingressos de l’Ajuntament de Sabadell. Així ha evolucionat la recaptació de l’Ajuntament en els últims anys: