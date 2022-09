No hi ha cap sabadellenc que no hagi notat la pujada en la factura de la llum. Arran de la guerra d’Ucraïna, la crisi del gas a Europa s’ha traslladat a les butxaques de ciutadans i de les empreses: el cost de l’energia s’ha disparat en un any (+50,4%), segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’escalada de preus afecta també a l’Ajuntament de Sabadell, que ja es prepara per un hivern difícil.

El cost de l’electricitat de l’Ajuntament s’elevarà fins a 6 milions d’euros aquest 2022, un 25% més que l’any passat. Sabadell tenia un preu tancat dins d’un acord anual entre l’Associació Catalana de Municipis i Endesa. Aquí entra el preu de la llum del carrer i dels edificis municipals, com escoles i centres cívics, i també serveix per mantenir l’aire condicionat i la calefacció.

“Un Ajuntament és com una família, però amb més zeros a les factures”, exposa l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que reconeix que el Govern municipal fa front a un escenari “molt incert”. El rebut de la llum d’enguany s’incrementarà respecte al 2021 (4,6 milions d’euros) i esperen que arribi als 7 milions l’any 2023.

Apujaran els impostos?

Les factures s’han de pagar, però els ingressos de l’Ajuntament són els mateixos. La gran pregunta és si la pujada del preu de la llum dels equipaments suposarà una pujada d’impostos per l’any vinent. “No”, respon l’alcaldessa, que afegeix: “Aguantarem com puguem. No podem repercutir això sobre les famílies, que ja prou càrrega tenen”. Farrés admet que estan quadrant els comptes municipals fent “enginyeria financera”. “La vaca dona pel que dona. És clar que prefereixo arreglar voreres que pagar la llum, però caldrà veure si es pot amb tot”, explica.

La previsió és mantenir tots els equipaments oberts i amb normalitat, també en ple hivern. Com a mesures de contenció de la despesa, se seguirà amb el pla de reducció del consum a través de calderes de biomassa i llums Led als edificis municipals, entre altres mesures. El 90% de l’enllumenat públic ja s’ha substituït per aquest material més eficient.

L’Ajuntament demana “replantejar” el model de finançament local i obrir la porta a la cessió de més impostos. A Sabadell, com en tots els municipis, hi ha una taxa per gravar l’1,5% de la facturació de les elèctriques, però no se sap si serà suficient per pal·liar la factura elèctrica.

Què s’hi pot fer?

El temps va a la contra i les perspectives sobre els preus de l’energia a curt termini són poc encoratjadores. Els experts aposten per emprendre mesures ràpides i efectives: millorar els aïllaments per evitar la fuga del fred o de la calor i disminuir la intensitat de la llum. “No podríem llegir el diari sota un fanal, però encara ens hi podrem veure”, exposa el conseller delegat d’Electra Caldense i vocal de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya, Oriol Xalabarder.

La crisi energètica força fer el salt a l’autoconsum. “Cal posar més plaques fotovoltaiques, també en els edificis públics”, incideix l’expert. “No ha de ser en resposta a la guerra, perquè la dinàmica de preus es mantindrà, hi hagi conflicte o no”, assevera.

Xalabarder lamenta la manca de previsió per part de les administracions, especialment de la Generalitat. Creu que no ha actuat fins que no han topat amb el problema: “Anem tard. Quan hem vist que venia el tren ja ens havia aixafat”, exposa. Demana incentius i eliminar tràmits i burocràcia per facilitar la transició energètica.

Famílies encara més vulnerables

L’augment del cost de la vida ha posat moltes famílies contra les cordes. Des de l’Oficina de Drets Energètics, d’Acció Social, recorden que les persones amb dificultats econòmiques poden accedir al bo social o bé acollir-se a la llei que permet reduir el deute amb la subministradora al 50%.