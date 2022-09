Les taxes i les ordenances fiscals de Sabadell es mantindran congelades de cara a l’any vinent. Així ho ha anunciat el portaveu de Junts per Sabadell (JxS), Lluís Matas, aquest dimarts. La mesura és “fruit de la negociació” entre l’equip municipal -PSC i la regidora no adscrita, Marta Morell- i Junts.

Matas ha destacat la importància de la congelació de cara a l’any 2023, “en un moment amb la inflació desbocada i l’increment del cost de les matèries”. L’alcaldable ha assegurat que la decisió ajudarà les famílies, “que ja estan prou castigades”, ha puntualitzat, perquè no se’ls “traslladarà la pressió”. En canvi, el consistori “s’haurà d’estrènyer el cinturó i fer un esforç”, ja que, tal com ha reconegut, “es patirà per aconseguir ingressos”.

El ple ordinari d’octubre, previst per celebrar-se el dia 4, debatrà aquesta conservació de taxes, les darreres del mandat actual. Es tracta, segons el propi Matas, d’una condició imposada per la seva formació. Precisament, el líder de Junts ha recalcat que en aquests anys de suport al govern municipal, hi ha hagut un “augment del 5,7% i dividit pels quatre anys serà una pujada mitjana de l’1,4%, quan la inflació actual és de dos dígits”, ha explicat. Els increments havien estat del 2% el 2020 i el 3,7% aquest 2022.