Albert Orriols i Christian Gómez guanyen el Ral·li de la Llana

La XXIII edició del Ral·li de la Llana, organitzat pel Motor Club Sabadell, va cloure amb Albert Orriols i Christian Gómez, amb un Skoda Fabia R5, com a grans triomfadors de la prova celebrada al Ripollès. Finalment, un total de 108 equips van prendre part d’aquest ral·li històric, que per segona vegada es disputava lluny de Sabadell, puntuable per al Campionat de Catalunya de ral·lis de velocitat, regularitat i regularitat sport i les copes de promoció Michelin i Pirelli. Orriols-Gómez, de l’escuderia PCR Sport es van posar al capdavant des del primer tram, però seguits de molt a prop per l’equip francès de Richard Genescà i Fabrice Nambruyde, que per primera vegada participava en aquest prova, després d’acabar a poc més de 16 segons un cop recorreguts els 320 quilòmetres, 105 dels quals cronometrats. La tercera posició va ser per a l’equip integrat per José Luis Garcia i Jordi Forcada, també amb un Skoda Fabia R5.

Quarta posició

Pel que fa al resultat més destacat del Motor Club Sabadell, el líder del Campionat de Catalunya, el sabadellenc Xavier Domènech i la copilot Susanna Cerdadillo, es va refermar al capdavant del campionat en classificar-se en el quart lloc amb el seu Porsche 997 GT2. Domènech, guanyador en quatre ocasions de La Llana, va disputar el seu ral·li número 100.