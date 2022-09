La Ronda Vallesana passarà per Gallifa

La 42a edició de la Ronda Vallesana, organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell, se celebrarà el pròxim diumenge 2 d’octubre a Gallifa, en el mateix indret que va circular per primera vegada l’any 1981. Des d’un extrem del Vallès es podrà “veure i gairebé imaginar com era el nostre territori fa molts i molts anys”, expliquen des de la UES. Així mateix, es podrà veure els cingles de Sant Sadurní on es pujarà per veure els dos Vallesos, el Moianès i la resta de territori.

Enguany hi haurà dos recorreguts amb un elevat desnivell. La Ronda curta tindrà una distància de 13,4 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 770 metres, i la Ronda llarga, que arribarà al Castell de Gallifa, de 15, 8 quilòmetres i 910 metres de desnivell positiu acumulat. Durant el trajecte, es podrà descobrir “el Gorg Negre, corriols, un poble sense supermercat, però amb molta qualitat de vida, refugi de ceramistes i mossens singulars”, expliquen des del centre excursionista.