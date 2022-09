“Quan vam llegir la notícia, vam saber de seguida qui era l’acusat”

La notícia dels presumptes abusos del professor dels Maristes de Sabadell, malauradament, no va sorprendre molts dels estudiants que havien passat per l’escola i que havien coincidit amb ell a les classes. “Quan vam llegir la informació, vam saber ràpidament qui era”, detalla un antic alumne del centre educatiu.

La notícia va córrer com la pólvora pels grups de Whatsapp de companys i amics que havien passat la seva etapa formativa al centre. “Vaig llegir l’article i vaig acabar gairebé tremolant; sé qui ho va viure i inevitablement et toca de prop”, admet el testimoni. Malgrat observar situacions desagradables a l’època, ningú podia esperar que les conductes del professor d’educació física arribessin tan lluny. “Quan ets jove i fins i tot ara, no penses que pot arribar a tant”, confessa.

Els detalls del cas relatat pel diari Ara, diu , desperten la ràbia perquè especialment en aquestes edats, l’impacte d’una experiència així és molt fort. “Des de la meva posició, veia coses, però és molt difícil arribar a detectar que està passant tot això pràcticament al teu davant”, rememora l’exalumne.

Coneixedor del dia a dia del col·legi, el testimoni que ha parlat amb el Diari no descarta que hi hagi més víctimes. “Desconec si totes son d’aquest grau”, afirma, animant a denunciar qualsevol abús. “La decisió s’ha d’aplaudir, pensant en ella i en els altres estudiants”. Encara que arribi més d’una dècada després que s’iniciessin les escenes descrites, la denúncia pot servir per ajudar algú que ho pugui estar passant malament.

Amb el pas del temps, analitzant el període en què es van viure les escenes destapades per l’Ara, és inevitable preguntar-se si l’escola podia haver fet més. El testimoni recorda que el docent acusat entrava als vestidors, fins i tot als de les noies, però mai va arribar a veure més enllà.

El més important, reitera, és protegir a la vícitima, permetent alhora que tingui la màxima difusió per ajudar altres possibles víctimes i persones que es trobin en situacions similars arreu. “Ha sigut un xoc fort per a tots”, sentencia.