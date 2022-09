El centre artístic laSala arribarà a biblioteques, escoles i famílies

El Centre de Creació d’Arts per a les Famílies laSala ha presentat el seu programa per aquesta tardor, que anirà més enllà de l’exhibició d’espectacles, ja que vol ser transversal a la societat. L’equipament de Sabadell, que ja és una referència d’arts escèniques per a públic familiar del país, engega un programa artístic “360º” per implicar, a més dels artistes, el públic, els centres educatius i les seves famílies i equipaments culturals, com les biblioteques de la ciutat.

L’acte de presentació de la programació de temporada, al mateix equipament de la Roureda, ha anunciat les dates pel festival elPetit d’aquest any, del 12 al 27 de novembre. L’acte ha comptat amb la directora de laSala i codirectora del Festival elPetit, Eulàlia Ribera; el regidor de Cultura, Carles de la Rosa; la responsable de mediació de laSala, Helena Cabo; i Omar Meza, coreògraf i director de Da.Te Danza, companyia resident a l’equipament.

Ribera ha destacat la capacitat de l’equipament a l’hora de crear “sinergies entre les diferents línies d’activitats del centre”, entre les quals destaquen la creació, l’exhibició, la formació i la recerca.

Per la seva banda, de la Rosa ha recalcat el paper de laSala a l’hora “d’impactar entre la comunitat educativa” a través de l’art. Per exemple, laSala posarà en marxa el programa Art Solution, a través del qual es posa en contacte amb les escoles per veure què volen canviar i com es pot fer a través de l’art. Són “solucions artístiques a les problemàtiques”, ha explicat Cabo.

Entre les novetats previstes, el concepte #laSala360 proposa accions pre i postfunció amb la voluntat de crear experiències artísticament completes. A més, laSala obre una nova línia de col·laboració amb les biblioteques municipals a través de propostes literàries lligades a la programació.

Espectacles a laSala

Pel que fa a la creació, laSala acull aquest trimestre diverses residències. Hi destaca la companyia Samfaina de Colors amb el seu espectacle Sense lluna, una proposta de km0 que s’estrenarà a la Fira Mediterrània de Manresa. Altres propostes en residència seran les de Zig Zag Danza -amb el seu espectacle mimesis, que ja ha passat per laSala i que es podrà tornar a veure al novembre al Festival elPetit- i la companyia Da.Te Danza, amb la seva última creació En Tierra de Nadie. Aquest últim s’estrenarà el dissabte, 24 de setembre, a la plaça del Pi. L’espectacle serà gratuït i adaptat en format de carrer per acostar propostes artístiques de qualitat al barri.

El director de Da.Te Danza, Omar Meza, ha explicat: “És un espectacle compromès de dansa contemporània adreçat al públic jove. Volem ser útils mostrant les dues cares de la migració: el benefici social, la seva aportació a la societat i la reconstrucció identitària de les persones migrants. Un recorregut pels drets humans a través de relats reals explicats en primera persona i on recuperem el carrer i l’escenari com a espais reivindicatius”.

En relació amb l’exhibició, a la programació destaca el projecte Perspectiva Futur, un programa pilot de “Lliure al Territori”. Es tracta d’una iniciativa del Teatre Lliure i de la Diputació de Barcelona que apropa als municipis de la demarcació diverses activitats escèniques, culturals i educatives i que arriba a laSala amb l’espectacle Frank. Aquest trimestre també passaran pel centre espectacles del Circuito d’Assitej Espanya com per exemple Biblioteca de Cuerdas y Nudos. Es tracta de propostes arriscades i innovadores que conviden a la reflexió i a l’ampliació de la mirada.

Tot plegat es complementa amb el programa Mestres que es mouen, un pla de formació per a docents d’escola bressol i educació infantil. La proposta convida al professorat i a artistes nacionals i internacionals a creuar conjuntament les fronteres entre Art i Educació, connectant amb els reptes socials i les competències compartides.

L’oferta formativa de laSala ja es pot consultar i les inscripcions als diferents tallers ja estan obertes.

Projecció internacional de laSala

Aquesta temporada, laSala continuarà treballant en la seva projecció internacional i la seva implicació en diversos projectes europeus. Així, el centre participa en el projecte Interstice, una iniciativa relacionada amb les arts i l’educació que compta amb la col·laboració de la UAB i les universitats de Bath, Bologna i Stavanger. laSala també col·labora en el projecte Community Impact, centrat en l’impacte de les arts en la salut cultural dels barris. Hi participen diversos professionals i equipaments municipals, a més d’altres institucions col·laboradores d’Escòcia, França i Holanda.

Babel és un altre exemple d’aquesta projecció internacional. laSala, juntament amb 13 socis, treballa en la investigació dels processos de comunicació i el diàleg intercultural en l’àmbit de les arts essències per a audiències joves.

Tots aquests projectes compten amb la col·laboració d’escoles, instituts i agents municipals per continuar connectat l’activitat de laSala amb la ciutat.

elPetit a Sabadell

Finalment, laSala treballa en els últims detalls de l’organització del Festival elPetit, orientat a públic de 0 a 5 anys. Enguany es portarà a terme del 12 al 27 de novembre a Sabadell, Igualada, Barcelona, Lleida, Olot, Sant Cugat,

Viladecans, Granollers, Montcada i Reixac, Sant Quirze del Vallès i Sant Esteve Sesrovires.

A Sabadell, el festival inclourà més de 15 propostes artístiques nacionals i internacionals, espectacles i tallers. Destaquen propostes de circ com Piste, piste, piste, que es podrà veure al Teatre Principal; actuacions musicals com Soul&Funk, que passarà per laSala, i espectacles com Ciudades, de la companyia Milímetro, una acció inclusiva que forma part del programa municipal Som Capaços per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

També en el marc d’elPetit, es portarà a terme la setena edició de l’Encontre Internacional d’Arts per a la (primera) infància, un espai per a la recerca, la formació, el diàleg i el treball en xarxa obert a docents i professionals del sector. L’Encontre es realitzarà del 19 al 20 de novembre a l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell.