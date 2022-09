El sector Creueta reclama canvis al trànsit

Durant l’estiu, l’Ajuntament de Sabadell ha fet canvis en diversos carrers del sector Centre-Creueta. En acabar les obres, des de l’associació de veïns van avisar que algunes havien tingut l’efecte contrari a l’esperat. Ara, després d’una reunió al carrer del Vapor dijous passat amb una seixantena de persones, han decidit recollir signatures durant aquesta setmana i, la vinent, presentar una instància al consistori demanant millores en aquesta pacificació.

“S’hauria d’haver fet una pacificació més exhaustiva”, defensa la veïna Montserrat Carreras, una de les persones que recull signatures a casa seva. Carreras afirma que després de les diferents obres “no s’ha vist cap canvi” del que s’esperava i ara els cotxes passen pels diferents carrers més ràpid que abans. Des de l’Ajuntament, fonts municipals apunten que aquestes obres són “un primer pas endavant molt important i no es descarten actuacions futures”. Pròximament, es preveu introduir més jardineres per reduir la velocitat i el trànsit, i es preveu revisar la senyalització perquè tothom que faci ús de qualsevol carrer “entengui l’entorn en què es troba i l’ús que n’ha de fer”.

Carrer de la Soledat. Revisar el pas elevat i canvi de sentit al tram sud

Al tram nord del carrer de la Soledat s’hi accedeix des del carrer de Vilarrúbias. Per reduir la velocitat dels vehicles, ara s’hi ha construït un pas elevat que obliga a reduir la velocitat per passar-hi. Però els veïns demanen “que es revisi tècnicament si l’actuació a Soledat – Vilarrúbias està ben executada” perquè “hi ha qui pensa que el desnivell és exagerat, ja que alguns vehicles han tingut desperfectes”, en referència tant a veïns com a d’altres de càrrega i descàrrega. Tècnics d’urbanisme han passat per aquest punt i, tot i que es revisarà, de moment no es preveuen canvis.

A la part sud, en la cantonada amb el carrer de la Salut, es proposa que es canviï el sentit de la circulació i els vehicles no puguin baixar tot el carrer de forma contínua, perquè el tram de Soledat entre Salut i Sant Honorat, com a mínim, podria ser de pujada, mentre que la resta, de baixada.

Carrer Sant Honorat. Canviar el sentit de circulació

El carrer de Sant Honorat és la continuació del de Garcilaso i Sant Francesc, sent una alternativa per creuar el Centre d’oest a est. Els veïns reclamen canviar el sentit de circulació de Sant Honorat per impedir-ho.

Alhora, insisteixen que haver suprimit les places d’aparcament fa que els vehicles tinguin més amplada de calçada i corrin més. I, també, assenyalen que la senyal S-28 (blava) que dona prioritat als vianants i obliga a no superar els 20 km/h, no la respecten els conductors.

Carrer del Vapor. Elements que obstaculitzin

Respecte al carrer del Vapor, la instància veïnal reclama “una actuació més valenta”. El desig és reduir la velocitat de pas dels vehicles i que es respecti el senyal blau S-28 de carrer residencial amb prioritat per als vianants.

En aquesta línia, els signants proposen dues opcions. Una implica impedir totalment la circulació, mentre que la segona proposa posar-hi set elements com bancs o jardineres que facin reduir la velocitat.

Carrer de la Lluna. Reduir el trànsit

“Cal pensar una actuació valenta al carrer de la Lluna, on el volum de trànsit és elevat i les voreres, estretes”, remarquen els veïns en la instància que promou el sector Creueta. El carrer de la Lluna acumula trànsit de veïns, però també de pas entre els carrers de la Salut i Creueta.

Tot i que en el tram del carrer de les Comèdies ja fa temps que s’hi va fer una actuació tàctica per reduir la velocitat dels cotxes i senyalitzar el pas de vianants, els veïns reclamen que es faci un pas més perquè no hi passin tants cotxes i vehicles de càrrega i descàrrega com ara.