Ahir i avui: les imatges que mostren el pas de les riuades del 1962 per Sabadell

Les riuades del 1962 van provocar una estocada important al traçat del riu Ripoll, tant en la mateixa llera com al seu costat, a les cases i a les indústries. Torre-romeu i Can Puiggener, per la proximitat geogràfica al riu, van ser els barris més afectats, tot i que no els únics, ja que també en van patir els efectes la Plana del Pintor, el Torrent del Capellà i Ca n’Oriac, per exemple.

A banda del riu, també es va desbordar la Riereta –actual ronda de Ponent– i el riu Sec. El barri més proper a aquest riu, entre Sant Quirze i Sabadell, Los Rosales, també va patir afectacions importants. Tot i així, a Sabadell “vam tenir molta sort perquè l’efecte va ser sobretot al Ripoll i no el desastre de Terrassa, on es va veure afectada tota la ciutat perquè la riera de les Arenes i la Rambla es van desbordar”, apunta l’arquitecte urbanista sabadellenc Manel Larrosa.

L’alcalde Llonch i els ministres

L’important moviment migratori que va arribar a Sabadell als anys 50 va fer evident la necessitat de créixer urbanísticament amb nous barris, i un dels que es va impulsar va ser el d’Espronceda. L’alcalde Josep Maria Marcet ja el reclamava als anys 50 a l’Instituto Nacional de la Vivienda. Però no va ser fins al 1964, dos anys després de les riuades, que els primers veïns es van poder instal·lar als nous habitatges del barri ja en mandat d’Antoni Llonch.

Manel Larrosa subratlla el paper que va tenir l’alcalde Llonch després de les riuades, que van portar un gran nombre de ministres franquistes -i el mateix Franco- en diverses ocasions a Sabadell. L’arquitecte urbanista recorda que, aleshores, “l’ajuntament de Llonch va ser molt llest perquè va aconseguir començar a parlar del soterrament de Renfe, que arribaria deu anys més tard, però ja és fruit d’aquelles converses que inicia ell”. Mentre Terrassa ha de mirar a curt termini per recuperar la ciutat, Sabadell es troba amb la sort que pot mirar més a llarg termini.

A part, les riuades del 1962 van deixar altres coses que encara avui es mantenen. Per exemple, aleshores es va centrar el traçat del riu a l’altura de Sant Vicenç de Jonqueres i es van construir els murs de protecció laterals que segueixen el traçat del riu al llarg del seu pas per la ciutat.