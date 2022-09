Els veïns de Castellar del Vallès s’estan veient afectats aquesta setmana per la forta olor de fems, que es pot notar des de gairebé totes les zones del municipi. Alguns dels afectats han mostrat la seva incomoditat per la pudor a través de missatges a les xarxes socials.

Un de can Casamada (em sembla) es veu que s’ha passat amb l’adob i Castellar feia una pudor de fems (per dir-ho fi) que no es podia respirar. M’ha fet bastant riure. — Bet i. (@LaBetTena) September 20, 2022

arribar despres de treballar i de la uni a castellar i que segueixi olorant a merda<<<<<< — Carla Fité Gutiérrez⚓️ (@carla_fite) September 21, 2022

Avui Castellar fa olor a merda — Apriiil (@Abrilcg0) September 20, 2022

L’olor, que s’estén per pràcticament tot el poble, es produeix degut a uns treballs anuals que s’estan realitzant en aquestes dates a unes masies del sud de la localitat. Es tracta d’unes tasques que es duen a terme un cop passats els episodis de més calor. Enguany, però, s’ha donat la circumstància que el vent que bufa aquests dies ha fet arribar la ferum a una extensió de terreny més gran, segons apunten fonts del consistori, que confirmen que en els propers dies s’anirà mitigant fins a desaparèixer.

La forta olor ha estat un dels temes de conversa en tertúlies al carrer i a Twitter, on molts usuaris han denunciat en les últimes hores la pudor als carrers. L’episodi va començar aquest dilluns i persisteix al llarg de tota la setmana. “És força desagradable”, coincidien diversos veïns. Alguns optaven per agafar-s’ho amb filosofia i humor, assegurant que han tornat a recórrer a la mascareta per caminar pel carrer. “És una manera de no notar-ho tant”, explicaven rient.

Representants de diferents municipis del Vallès Occidental i de l’Oriental es van reunir aquest dilluns a la Llagosta per abordar l’episodi de males olors que afecta puntualment les localitats, la darrera entre els dies 7 i 14 d’agost, i que va afectar la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda i Ripollet. Aquests episodis, però, no estan relacionats amb l’origen de les fortes olors a Castellar.