El CE Mercantil i el CE Sabadell “B” inicien la Lliga Nacional juvenil puntuant

El CE Mercantil i el CE Sabadell “B” han iniciat la Lliga Nacional Juvenil puntuant en els seus enfrontaments davant Sant Andreu i Unificació Bellvitge, respectivament.

Els primers, en el partit jugat diumenge al camp d’Arrahona-Merinals Joan Murtró, han empatat a 2 deixant escapar un avantatge que, a la mitja hora de joc, era ja de dos gols de diferència.

Els de Marc Xala han començat avançant-se molt d’hora, als 5 minuts de joc amb un gol de Gerard Torres. El gol matiner ha fet que el guió del partit deixés el domini als visitants tot i que el mercantilistes amenaçaven constantment al contraatac. En un d’ells, passat el minut 20 de joc, Marcos Ibáñez ha duplicat l’avantatge local posant molt coll amunt el partit pel Sant Andreu. I ha pogut ser major l’avantatge amb algunes transicions ràpides que no han pogut concretar els atacants del Mercantil. Passada la mitja hora de joc, després d’una errada defensiva, ha pogut reduir distàncies el conjunt quadribarrat.

A l’inici de la segona meitat, la dinàmica ha continuat sent la mateixa i, molt aviat, el Sant Andreu ha posat l’empat al marcador després d’una nova falta de contundència dins l’àrea en un servei de banda.

Amb el partit empatat, el Mercantil ha tornat a agafar les regnes del partit i ha gaudit del domini del joc intentant fins al final sumar els 3 punts, però sense èxit en els metres finals. “En aquesta categoria els errors costen punts i avui així ha estat. És un empat agredolç per com ha anat el partit”, apuntava el tècnic mercantilista Marc Xala.

Pel que fa al juvenil “B” del Centre d’Esports Sabadell, el desenllaç ha estat més feliç. Els de Conrad Garcia han pogut sumar, dissabte al Municipal de la Feixa Llarga, la primera victòria de la temporada després de superar per 0 a 1 a la Unificació Bellvitge.

Els arlequinats han començat dominant el partit i portant-lo cap al seu terreny. Abans del minut 10 de joc, després d’una jugada d’estratègia, Alya Camara ha posat el primer al marcador amb una gran rematada de cap.

Els arlequinats han sabut dominar els tempos del partit i no han patit en excés durant una primera meitat molt controlada on fins i tot ha pogut anotar el segon gol i deixar el partit molt encarat.

La segona meitat ha estat diferent. La Uni Bellvitge ha pujat la intensitat en cerca de l’empat i ha començat a dominar amb major claredat l’enfrontament. Tot i això, el Centre d’Esports amenaçava en els seus contraatacs amb transicions molt ràpides. No obstant això, els arlequinats han sabut defensar-se amb encert i posar el cadenat a la porteria per sumar els 3 primera punts de la temporada.

“És un camp molt complicat i crec que hem sabut jugar com havíem plantejat el partit i estem molt contents. Ells són molt intensos, però el treball defensiu ha estat impecable, ens han generat molt poc”, elogiava el tècnic Conrad Garcia.