Gabri Garcia: “Avui hem sortit amb intensitat i determinació”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Gabri Garcia, després de la segona victòria de la temporada a la Nova Creu Alta davant el Calahorra (1-0).

Dominadors, però amb la sensació de no ‘matar’ la feina: “Els partits de casa s’assemblen molt entre ells. A casa estem sortint bé, entrant bé al partit i dominant. A la segona meitat hem sortit amb una marxa més, però acabem traient pilotes com podem. El nivell físic baixa una mica per l’esforç de ser un equip que constantment molt pressionar a dalt. Hem de millorar aquestes fases del joc, sabent que no podrem dominar totes les fases del joc. Al davant teníem un equip molt bo, per mi, el que més m’ha agradat fins al dia d’avui. I ahir els hi vaig dir als jugadors. Ens hem trobat un equip diferent de la nostra proposta, que ens ha exigit molt en l’àmbit físic. Al final del partit, l’empenta de l’equip rival ha buscat l’empat, però aquests moments ens reforcen, en el sentit de dir: ens toca fer això i ho aconseguim”.

Primera meitat, on el Sabadell ha posat el joc i el Calahorra les ocasions més clares: “M’ha agradat molt la primera meitat. L’equip ha buscat el que havíem preparat, amb quatre jugadors per dins. Hem tingut diverses arribades, on algunes d’elles han marxat fregant el pal. La primera meitat ha estat molt igualada, on el Calahorra ha tingut les seves arribades amb transicions. Hem buscat espais entre línies, amb un joc associatiu. Ha estat una primera meitat molt igualada, un bon partit de la categoria. Al final del partit ens ha faltat una mica més d’energia per poder dominar més i no arribar tan justos”.

Tancar els partits, l’assignatura pendent a casa: “Hem tingut una ocasió després de l’u a zero per fer el segon. Defensivament, l’equip ha millorat, però ofensivament hem d’acabar de matar els partits. Crec que són moments, i el Juan Delgado un altre dia marcarà o que l’Armando no s’espanti i acabi la jugada. Crec que no ens hem de preocupar ni capficar-nos. És més un tema de moments, de confiança i de poca cosa més”.

Álex Sala, la cara i la creu: “És un jugador que ens pot donar molt, en el joc col·lectiu i associatiu. En moments determinats pot fer aquesta funció de central. És un jugador molt contundent, a vegada, en excés. Una pena que la setmana no hi pugui ser”.

L’assignatura pendent, sumar a fora: “Aquesta és l’assignatura de cara a la setmana vinent. A fora costa molt de guanyar, però hem d’aconseguir acabar els partits amb la sensació que podem fer-ho. Hem anat a millor des de Castelló i ara hem de fer aquest pas a fora que ens faci guanyar”.

La primera titularitat de Morgado: “Ens donarà molt. És el líder de l’equip, com a capità. I juntament amb el Guillem Molina i el Sergi Altimira han de ser jugadors que ens ajudin al creixement de tot el grup. Tenia moltes ganes de tornar i ha fet tot el possible per tornar com més aviat millor”.

El Sabadell inicia el ‘tourmalet‘: “Són equips fets per pujar de categoria. Estem fent moltes coses bé, estem creixent com a equip. Donar molta guerra i això ha de ser una motivació. Estem encantats d’enfrontar-nos a equips a camps com el Johan Cruyff o Las Gaunas“.