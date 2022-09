L’Escola Pia capgira un 1 a 3 i aconsegueix la primera victòria

Amb més patiment del previst, l’Escola Pia va poder sumar els primers punts de la temporada, en superar el Picassent per 5 a 3. L’equip de Pedro Donoso, tot i avançar-se al marcador amb el gol de Jordi Sardà, veuria com el conjunt valencià aconseguia capgirar el gol advers i situar un preocupant 1 a 3 a l’electrònic del pavelló del carrer Garcilaso.

Però una expulsió al conjunt de Picassent va ser l’inici d’una remuntada a la pista de Can Colapi: amb superioritat numèrica, José Ruiz retallava distàncies i s’iniciava una remuntada que culminaria Arnau Graell i Jordi Sardà. En el darrer minut, Daniel Loinaz feia la sentència amb el definitiu 5 a 3 i permetia obtenir una victòria molt treballada, abans d’afrontar el sempre difícil compromís a terres balears davant el filial del Palma Futsal.

El CN Sabadell es deixa dos punts a Esplugues

Qui encara no coneix la victòria és el Club Natació Sabadell, que tot i ser un dels cinc conjunts que encara no coneix la derrota, va veure com s’escapaven dos punts de manera incomprensible a Esplugues. El conjunt d’Adri Sánchez va tornar a oferir una bona imatge, prova d’això és el resultat al final dels primers vint minuts, on els nedadors guanyaven al nouvingut a la categoria per 3 a 4. A la segona meitat, els sabadellencs mantindrien a ratlla els David Alba i Miguel Fontecha, i quan semblava que la primera victòria estava al sarró, una falta totalment inoportuna, castigada amb un doble penal, a menys de tres segons per al final, seria el preludi del definitiu 5 a 5.