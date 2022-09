Sabadell s’endinsa en la prehistòria

Qui no ha tingut mai curiositat per veure com era l’època dels dinosaures? Reviure aquella època del planeta és impossible, més enllà de pel·lícules tan famoses com la coneguda Jurassic Park. No obstant això, aquest cap de setmana a la Fira Sabadell ens hi hem pogut apropar una mica. Conèixer com vivien el Tiranosaure Rex, el Triceratops o el Velociraptor ha estat possible gràcies a ‘Dinosaurs Tour‘. Una mostra internacional que ha recorregut més d’una dotzena de països europeus, entre els quals França, Regne Unit, Alemanya, Polònia i Noruega.

Creada fa 17 anys a Alemanya per Norman Tessser, l’exposició compta amb una trentena de peces inèdites a mida real i anatòmiques, que simulen l’aspecte i el comportament dels dinosaures. “Es va adaptar la tecnologia animatrònica inventada per Walt Disney als dinosaures, amb això sembla que es moguin i respirin”, ha explicat el responsable de comunicació, Eneko Velasco. “Pels infants és increïble perquè sembla que siguin ben reals, el que més acostuma a impressionar és el Rex”, ha afegit.

Enguany ha estat la segona vegada que la mostra arribava a Sabadell, des de l’organització es mostraven satisfets: “Hem superat en un 30% l’aforament del 2021 arribant a les 6000 persones”. Després de l’èxit de l’edició s’han mostrat amb moltes ganes de tornar al 2023.

Durant l’esdeveniment també s’ha pogut gaudir de panells informatius, la projecció del documental ‘Loving dinosaurs’, un sorral per simular excavacions arqueològiques i una paradeta per comprar figures.