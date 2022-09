La nova plaça de Sol i Padrís tindrà finalment una àrea de jocs infantils

Des del passat mes de març, entre els carrers de Sol i Padrís i Calassanç Duran hi ha una nova plaça sense nom que des del primer dia va entrar amb mal peu al barri.

Un dels motius és que en aquest espai hi falten jocs infantils, reclamats pels veïns per donar resposta als infants de la zona. I més després que comencessin a viure al barri els inquilins dels nous blocs de pisos que van comportar la construcció de la plaça. En total, 122 habitatges -segons el promotor, tots venuts-.

Ara, passat mig any des de l’obertura de l’espai, l’Ajuntament ha anunciat que l’empresa promotora dels habitatges ha començat les obres per instal·lar una nova àrea de jocs infantils en aquest punt, fent-se càrrec també del cost que comporta. Concretament, hi haurà tres jocs infantils, una tanca de seguretat i un nou paviment de seguretat de sorra. També es plantaran arbres a la zona més propera als jocs, que també ajudaran a què sigui un lloc més agradable i no una plaça dura. Les noves incorporacions completaran les instal·lacions ja existents per practicar cal·listènia.

El consistori es refereix a aquest lloc com a ‘espai públic’, i no plaça, perquè no té una denominació en concret, ja que forma part dels dos carrers que hi passen: Sol i Padrís i Calassanç Duran, i són als que fan referència les adreces dels habitatges.