I si poguéssim mirar per una petita escletxa els menjadors de la duquessa de Westminster, del cineasta Tim Burton o del baixista dels Rolling Stones, Ron Wood? Hi veuríem penjades a les parets obres del pintor sabadellenc Ramiro Fernàndez Saus, un dels principals ambaixadors internacionals de la ciutat.

Aquesta ullada a grans obres amagades del sabadellenc, aquesta finestra indiscreta al seu art escampat pel món, es podrà fer dijous 29 de setembre a les 20h al Teatre Principal. El mateix pintor oferirà una visita virtual guiada per les seves pintures, gravats i dibuixos.

És una ocasió única per conèixer l’obra de Ramiro Fernàndez, ja que majoritàriament està en mans de col·leccionistes privats. Tanmateix, sí que hi ha obres de l’artista sabadellenc al Museu d’Art Reina Sofia, l’Albertina Museum de Viena, el Museu de Montserrat i el Museu d’Art de Sabadell. A més, durant la seva carrera ha il·lustrat cartells i llibres, entre els quals Moby Dick, per a l’editorial Edicions 62.

La visita virtual és una activitat que té com a embrió el llibre Explorar les illes interiors, que recull desenes d’obres de Ramiro Fernàndez Està editat per la seva galeria londinenca Long&Ryle, amb la qual treballa en exclusiva, i escrit pel prestigiós crític Andrew Lambirth.

De fet, la seva projecció internacional es deu, en gran part, per l’èxit que les seves pintures tenen a Anglaterra. L’any 1989 hi va arribar per estudiar durant un any i mig una beca concedida per la Generalitat, als Delfina Studios de Londres. Els comptats anglesos i el verd que els envolta, amb els seus animalons i les seves típiques cases, l’inspiren. Un dia, rep una carta de la galeria Long&Ryle, amb la qual comencen una llarga relació.

Sabadell, projectat

Com a ambaixador artístic internacional, Fernàndez Saus ha projectat el nom de Sabadell arreu del món. El crític Andrew Lambirth presenta la relació entre la ciutat i l’autor així: “Sabadell ha estat anomenada la Manchester catalana per la seva importància com a primera ciutat llanera d’Espanya, i va ser aquí, enmig d’un atrafegat desenvolupament de fàbriques tèxtils, que es va establir la Revolució Industrial a Catalunya. El mateix Ramiro prové d’una família que posseïa fàbriques tèxtils i que no tenia res a veure amb el món de l’art”.

L’activitat està programada a través de Sabadell Capital Cultura Catalana 2024, és gratuïta i el seu accés és lliure fins a completar l’aforament, un centenar de localitats. Precisament, Ramiro Fernàndez és l’autor del logotip de la cita cultural que se celebrarà el 2024.