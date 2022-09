La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha donat el tret de sortida al curs acadèmic 2022-2023 de la mà del periodista i escriptor Màrius Serra, encarregat d’impartir una conferència inaugural marcada enguany per la defensa de la llengua catalana en tots els àmbits. Precisament, el centre ha adoptat com a lema pel curs l’expressió ‘No em toquis la llengua’, amb el qual realça l’ús del català en el sistema universitari. “Òbviament, en una universitat catalana la llengua habitual ha de ser el català”, ha defensat Serra en el seu discurs, tot posant de manifest la regressió que la llengua està fent en tots els àmbits, també en l’universitari. De la mateixa manera, ha emplaçat els polítics a treballar per donar impuls al català.

Serra ha impartit la conferència sota el títol ‘Català, a l’atac en l’era del lingüicinisme’ en el marc de l’acte institucional d’inauguració del curs acadèmic, on ha posat de manifest les mancances que actualment té la llengua catalana en tots els àmbits. El periodista compara l’ús del català amb el moviment d’un pèndol, que fa que en alguns moments estigui en retrocés, com assegura que es troba ara, o en moment d’impuls o “d’atac”, és a dir, de promoció i d’ús generalitzat.

“Això també repercuteix en el sistema educatiu, començant per la presumpta immersió lingüística, que seria l’autèntica vehicularitat del català”, ha assenyalat.

En aquest punt assegura que “molts polítics s’han omplert la boca mentre els inspectors miraven cap una altra banda” davant la feblesa de l’ús del català: “El català en l’ensenyament és una presumpció, els defensors del bilingüisme en realitat no volen aprendre a parlar català, és ‘vilingüisme‘, de ‘vil'”, ha dit.

En l’àmbit mediàtic, ha viatjat unes dècades enrere per recordar com Raffaela Carrà podia fer programes en cadenes de televisió espanyoles, fet inimaginable, considera, amb el català. “Ara en Gerard Romero no podria fer-ho en ‘catanyol’ en un mitjà públic espanyol”, ha dit com exemple.

L’impacte en la universitat, considera, també és evident, amb situacions com ara la petició d’un alumne que es canviï la llengua d’una assignatura plantejada en català. “Si ho aconsegueix és per defugi, desídia o dimissió, i qualsevol universitat del món pot oferir l’educació en més d’una llengua, però òbviament en les universitats catalanes la llengua habitual ha de ser el català”, considera.

La clau per impulsar el català, assenyala, la tenen els polítics catalanoparlants, a qui acusa d’estar entretinguts en altres afers: “Estan barallats, comparteixen institucions però practiquen acupuntura amb ganivets en espatlles amigues”, diu.

Amb tot, espera que “tinguin una il·luminació sobtada” i donin una empenta al català: “Deixin d’assenyalar el pèndol de la llengua catalana amb el dit i apliquin un moviment perquè torni a anar a l’atac”, reclama.

Campanya a la UAB

La campanya de la UAB sota el lema ‘No em toquis la llengua’ té una intencionalitat reivindicativa, i posiciona clarament la universitat en defensa del català i per promoure el coneixement i ús de l’idioma en el món acadèmic. “Estic convençut que amb la implicació de tots els membres de la comunitat universitària revertirem la clara regressió que pateix la llengua catalana en la universitat”, ha assenyalat el rector, Javier Lafuente.

La campanya consta de diferents accions, entre elles la instal·lació de banderoles a tot el campus i la creació d’una col·lecció d’adhesius, tatuatges temporals i insígnies amb paraules com “bandarra”, “borinot” o “torracollons”.