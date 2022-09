Sabadell té una població de 821 italians, segons l’últim cens de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Tots ells van estar convocats diumenge passat a les urnes, juntament amb 59 milions de compatriotes, per decidir la nova Cambra de Representants i el Senat. El resultat va ser clar: una majoria amplíssima per a la dreta, i un triomf històric per a l’extrema dreta de Germans d’Itàlia.

Itàlia –la tercera economia d’Europa i un dels socis fundadors de la Unió Europea– tindrà un govern encapçalat per un partit radical, populista, euroescèptic i retrògrad a partir d’ara. Quina implicació té això a Sabadell, Catalunya i Espanya? Aparentment, cap, però si llegim entre línies, veurem un avís de la situació que pot venir.

Segons els analistes, el resultat electoral italià respon al desencís de la societat amb la classe política i al context difícil per la inflació. La gent està cansada de discursos buits i sent que no es parla dels seus problemes i del seu dia a dia.

La realitat italiana no és tan diferent de la nostra, i els polítics ho haurien de saber i actuar-hi en conseqüència. Les formacions moderades han de fer canvis per adaptar-se a la nova realitat i evitar l’auge de partits extremistes. Cal una manera diferent d’entendre i fer la política; si no, l’abisme, inevitablement, trucarà a la nostra porta. Com a Itàlia.