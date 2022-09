VÍDEO | Vuit mesos d’obres, en un minut: així es va construir l’edifici Ripoll del Taulí

El passat 31 de maig va ser un dia històric a l’hospital Parc Taulí amb la inauguració de l’edifici Ripoll. El nou equipament va ser inaugurat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller de Salut, Josep Maria Argimon; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; i l’aleshores presidenta i el director general de l’hospital, Mariona Creus i Joan Martí respectivament.

L’edifici Ripoll s’ha construït per ampliar la capacitat assistencial de l’hospital, molt necessitat de guanyar llits. Amb aquesta nova instal·lació en té 96 més, distribuïts en 32 per cadascuna de les tres plantes de què disposa. A la primera n’hi ha de semicrítics; a la segona, d’hospitalització quirúrgica i, a la tercera, hospitalització pediàtrica. En els primers dies que es va obrir el nou espai, tots els llits ja van quedar plens per l’alta demanda que té l’hospital. Tot i això, l’espai va entrar en funcionament entre crítiques de professionals i sindicats per la manca generalitzada d’infermeres.

L’esclat de la pandèmia de la Covid-19 va evidenciar la necessitat d’ampliar ràpidament la capacitat d’assistència hospitalària. Per això, es va optar per ampliar els hospitals amb nous edificis complementaris, com aquest, aixecat en un temps rècord de vuit mesos i tres setmanes gràcies a fer-lo amb un nou sistema constructiu de mòduls prefabricats. Des de l’edifici de Santa Fe, un equip de professionals del Taulí va enregistrar tota la construcció de l’edifici, situat a tocar del talús del riu Ripoll -motiu pel qual es diu així- i han generat un timelapse, de manera que en poc més d’un minut es pot veure com es va fer la construcció.

La construcció de l’edifici ha tingut un cost de 20 milions d’euros i forma part de la inversió de 65 milions d’euros que el Departament de Salut preveu fer al Taulí en el període 2020 – 2024, incloent-hi millores a les Urgències i a l’àrea de crítics.