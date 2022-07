Mor Mariona Creus, presidenta de l’hospital Parc Taulí de Sabadell

La presidenta del Consell de Govern de l’hospital Parc Taulí de Sabadell, Mariona Creus i Virgili, ha mort aquest diumenge, 24 de juliol, als 81 anys. La defunció s’ha produit per “una malaltia respiratòria greu” -no Covid- que l’havia fet ingressar al mateix Taulí en els darrers dies, segons confirmen fonts de la família. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, vicepresidenta del Consell de Govern, presidirà per estatuts i de forma temporal la corporació sanitària, mentre el Servei Català de la Salut no nomena la nova persona en el càrrec. El nomenament se sol fer d’acord entre les diferents parts que conformen la institució sabadellenca i l’aprova el conseller de Salut. És la primera vegada que el relleu es produeix en aquestes circumstàncies.

Infermera de professió, la sabadellenca va accedir a la presidència de la corporació sanitària ara fa dos anys, el juny de 2020, en substitució de Modesto Custodio. Segons el director general del Taulí, Joan Martí, el sentiment “és d’una pèrdua profunda, i més perquè era una persona que tot i tenir una edat avançada tenia una implicació extraordinària amb la nostra institució”. Martí, en declaracions al Diari, posa en relleu que Creus era una persona “que anava més enllà del Taulí, reconeguda en el món de la sanitat”, i també destaca que va ser una “peça important” per aconseguir portar la nova Escola d’Infermeria de la UAB a Sabadell. Precisament, Creus sempre explicava que se sentia ‘epiona’, per l’estima i el record que tenia de la primera escola d’infermeria de Sabadell, ATS Epione, fundada pels doctors Duran i Argemí, i d’on va ser responsable de pràctiques. Com en tota la seva trajectòria, com a presidenta del Taulí Creus va treballar en tot moment per reforçar el rol de les infermeres i posar en valor i potenciar el paper de l’hospital sabadellenc com a espai d’excel·lència fora de Barcelona.

La cerimònia de comiat tindrà lloc al tanatori de Sabadell el dimarts 26 de juliol a les 17 h. La família estarà present al tanatori el dilluns 25, de 16 a 21h; i dimarts, de 9 a 13h i de 15 a 17h.

Vida dedicada a la infermeria

Nascuda el 25 de juny del 1941, la seva vida va estar plenament dedicada al món de la infermeria, tant des de la vessant assistencial com de gestió. En l’àmbit acadèmic comptava amb la titulació d’infermeria, especialitat en pediatria i dos màsters. Un en Gestió d’Infermeria i l’altre d’Investigació en Cures. Respecte a l’àmbit professional, va ser la a directora d’Infermeria dels hospital de la Salut de Sabadell, Vall d’Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu de Martorell.

Precisament, el passat 26 de maig va rebre la distinció de col·legiada d’honor del Col·legi Oficial d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB). El col·lectiu li va reconèixer la seva trajectòria per la vessant assistencial i de gestió. Precisament, Mariona Creus ha presidit el Taulí en plena pandèmia de la Covid-19 la qual cosa ha suposat el major repte de la història de l’hospital.

A més d’haver presidit el COIB entre 2002 i 2011, el qual va modernitzar i professionalitzar, va ser degana el mateix període del Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya, presidenta de la Comissió de l’Ordenació del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, fundadora de l’Associació Catalana d’Infermeria, fundadora i presidenta de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) i presidenta de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), entre altres.

Igualment, la sabadellenca va dedicar una part de la seva vida a la docència d’infermeria, amb classes i conferències en diferents universitats del país. Reaccions Davant la notícia de la seva defunció, diverses personalitats de la ciutat i del sector de la salut li han volgut retre homenatge. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que “marxa una gran professional i una millor persona”, amb qui assegura que va compartir “molts moments bons i moments complicats, vam aprendre juntes i no van faltar els riures”. Entre els grups de l’oposició a l’Ajuntament, el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, exposa que Mariona Creus era “una dona amb vocació i amb la qual vam compartir complicitats en defensa del dret a la salut”. L’exalcalde republicà Juli Fernàndez, per la seva part, ha afirmat que la sabadellenca va ser “una dona pionera, sempre disposada a fer avançar la infermeria i millorar la salut”. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, subratlla que Creus ha sigut “una sabadellenca referent en el seu àmbit que va voler ajudar fins els seus últims dies”. I des de Junts per Sabadell, la formació insisteix que va ser “un referent per al món de la infermeria i pel conjunt de la professió sanitària”. El Gremi de Fabricants de Sabadell també s’ha unit al dol per la mort de Mariona Creus. Un dels seus fills, Blai Costa i Creus, va presidir el Gremi entre els anys 2015 i 2019. “Ha estat una dona, una mare i una professional admirable”, apunten. També les agrupacions professionals d’infermeres i metges han expressat el seu condol pel traspàs de la sabadellenca. Mor Mariona Creus i Virgili, expresidenta del COIB, una de les figures clau de la història recent de la infermeria a Catalunya https://t.co/RcuvSs88Ym #infermeresdeBCN #infermeres pic.twitter.com/f2thqSq7jf — Col·legi d'Infermeres i Infermers de BCN COIB (@COIBarcelona) July 24, 2022 En nom personal i del @CCMC_MetgesCat vull expressar el meu dolor per la mort de Mariona Creus, infermera i ex Presidenta del @COIBarcelona i @infermerescat Fou una gran professional i millor persona, i constructora de consensos. El meu més sentit condol. La trobarem a faltar pic.twitter.com/Ds9ovYfnOS — Jaume Padrós (@jaumepadros) July 24, 2022

