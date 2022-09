L’actuació per reduir una jove amb una pistola Taser a les portes del CAP Creu de Barberà el novembre del 2020 va despertar una gran polèmica. Entitats i associacions com Irídia, el Centre de Defensa dels Drets Humans, van denunciar un incompliment dels protocols per part dels Mossos d’Esquadra, en una actuació que van titllar de “preocupant i desproporcionada”.

Aquest dimarts, el portal La Directa ha publicat un vídeo en què es pot veure des de les càmeres d’un dels agents com es va desenvolupar l’escena, qüestionant la necessitat d’utilitzar la pistola Taser en aquell context.

Segons el protocol dels Mossos, la pistola Taser, considerada com a Dispositius Conductor d’Energia, està contemplada en situacions de risc concret i immediat per a la vida de terceres persones o dels agents, en cas de risc per a la integritat física de terceres persones o dels agents o en un escenari de risc o danys a les coses i que puguin comportar una amenaça greu per a la seguretat ciutadana.

Fonts dels Mossos han precisat que van ser avisats, el 25 de novembre de 2020 al voltant del migdia, perquè hi havia una noia “molt nerviosa” i que “provocava danys” a les instal·lacions del CAP, remarcant “agressions al personal sanitari”. Els policies li van explicar que “no podia accedir al recinte amb la seva mare per protocol sanitari”. I “després d’avisar-la” es va fer ús de l’arma i es va aconseguir detenir-la.

La policia catalana ha assegurat que en aquesta intervenció va haver-hi dos efectius ferits lleus i se la va arrestar com a presumpta autora d’un delicte d’atemptat i danys, i que “en tot moment” van estar la mare i la parella, ja que la van dur a l’Hospital Parc Taulí. A més, han apuntat, que dos dies després, el 27 de novembre, es van interposar dues denúncies d’una professional del CAP “per amenaces i insults” i de la direcció del centre “per danys”, acompanyat de “dos testimonis”. Tal com es mostra en el vídeo, les mesures per reduir-la encara empitjoren l’estat de nerviosisme de la noia, que va acabar detinguda per un presumpte delicte d’atemptat contra dos agents de l’autoritat i pels danys a les instal·lacions. Després de rebre el xoc elèctric, va ser traslladada a l’hospital per una unitat del SEM.

La sabadellenca Paula Parra, de 26 anys, va explicar dies després a TV3 que denunciaria els agents dels Mossos d’Esquadra que van reduir-la. La jove va argumentar que, encara que es va posar nerviosa perquè no van deixar que la seva mare l’acompanyés en la visita de psiquiatria a causa de la normativa Covid d’aleshores, l’actuació dels agents va ser desproporcionada. Tal i com es pot veure a les imatges enregistrades, van disparar-li a tres punts del cos amb la pistola Taser.