El calendari reivindicatiu de Puntes Rebels, a punt

Un any més, el calendari solidari i feminista de Puntes Rebels ja està en marxa i entra en la seva fase final abans de posar-se a disposició de la ciutadania. Aquest passat cap de setmana es va celebrar la sessió de fotos, en què 12 dones van homenatjar figures inspiradores per a elles i per a la societat. Com és tradició, el treball busca recrear una imatge icònica de la persona triada, que serà la protagonista d’un mes del calendari.

“No hi ha temàtica. Cada dona tria la seva referent”, explica sobre la filosofia del projecte la sabadellenca Laia Ramiro, una de les impulsores. Enguany, la iniciativa col·labora amb Pikara Magazine, una revista digital de divulgació de teoria i pràctica feminista amb segell basc. “Se li ha donar suport perquè canviï la manera de comunicar. Ha de tenir aquesta perspectiva feminista”, detalla sobre un dels objectius d’aquest calendari.

Unes 90 persones treballen en la iniciativa sabadellenca

La cinquena edició compta amb la participació d’una norantena de persones d’arreu d’Espanya, que contribueixen a l’elaboració del calendari final. Amb Sabadell com a seu, l’expansió del projecte va conquerint cada any nous territoris. “Aquest any ha vingut fins i tot una dona des de Brussel·les”, confessa Ramiro.

Enguany, les protagonistes són Amelia Tiganus, les dones prehistòriques, Vivian Maier, Ruth Veter, Frederica Montseny, Annie Fratellini, Lon Fuller, Josefina Castellví, Berta Bobath, Carmen de Burgos, Sara Keen i Mariona Pineda. Els diners recaptats des de Puntes Rebels es farà servir per sufragar les despeses d’organització del III Congrés de Periodisme Feminista organitzat per Pikara Magazine.

Els calendaris es podran començar a comprar al novembre

Després de la sessió de fotos, està previst que la setmana que ve comenci el procés de prevenda, en què es podrà reservar i encarregar l’exemplar. Al novembre, els calendaris arribaran als diferents punts de venda, que encara s’han d’acabar de definir.

La iniciativa sabadellenca és un procés que s’allarga durant tot l’any, amb diferents accions que serveixen per a la confecció dels calendaris, però també per donar visibilitat al projecte. “És una xarxa que està viva tot l’any”, remarca Ramiro.