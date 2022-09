El mandat és a punt d’acabar. Quan falten vuit mesos per a les eleccions municipals, toca fer balanç i retre comptes. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha defensat la seva gestió al capdavant de l’Ajuntament de Sabadell en un acte organitzat aquest dimecres per Sabadell Cercle d’Entitats. “Malgrat tot, la ciutat està en marxa i funciona”, ha exposat l’alcaldessa. Considera que, a grans trets, s’han complert els principals objectius del mandat. De portes endins i enfora.

“Quina és la foto de la ciutat? 150 obres executades o en vies d’execució, més de 56 milions d’euros invertits, i una seixantena d’actuacions a iniciar en el proper trimestre”, ha remarcat. El Passeig de la Plaça Major, el carrer de la Indústria, la plaça de la Fuensanta i el carrer Goya són algunes de les actuacions que ha destacat en clau de ciutat.

Però Farrés no s’ha quedat a Sabadell i s’ha presenta com l’alcaldessa que ha sabut arribar a acords amb altres ajuntaments i els governs de l’Estat i de la Generalitat a través de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, entitat que presideix. “Tenim un posicionament fort en el nostre entorn i capacitat d’interlocució”. La Residència del Sud, el Hub Aeronàutic, la futura Escola d’Infermeria a l’Artèxtil i les inversions al Taulí han estat alguns exemples d’aquesta gestió, segons l’alcaldessa.

SurfCity: “Si compleix els requisits, es farà”

No es pot fer balanç del mandat sense fer menció al projecte més polèmic de tots: el SurfCity, la piscina d’onades artificials projectada a tocar del riu Ripoll. L’alcaldessa deixa clar que “no autoritzaran” cap projecte privat que no sigui respectuós amb el medi ambient. Així i tot, ha fet una advertència als ecologistes: “Si compleix els requisits, es farà. Hem de tenir una actitud positiva i deixar que arribin les inversions”.

Reindustrialització, de camí

Una altra de les qüestions de debat d’avui és fer de Sabadell una ciutat per viure i per treballar. L’alcaldessa s’ha compromès a alliberar 40.000 metres quadrats de sòl públic per a finalitats industrials. En concret, ha anunciat que es destinaran uns terrenys de Sant Pau de Riu-sec i a tocar de la C-58, fonamentalment.

La decisió arriba després de rebre “moltes propostes d’empreses” per instal·lar-se a Sabadell. Com a consideració, ha demanat que sigui indústria no contaminant, que generi ocupació i “valor afegit”.

El Portal Sud “no pinta bé”

Una de les grans infraestructures previstes per aquest mandat era el Portal Sud, el nou accés viari entre la C-58, la Gran Via i el polígon Sud-oest. “No pinta especialment bé”, ha reconegut l’alcaldessa. El projecte ha topat amb l’increment de preus de materials i tot fa preveure que l’obra quedarà deserta i s’haurà de fer la tramitació de nou.

El Portal Sud, que havia de costar més de 4 milions d’euros, pujarà a molt més i les empreses constructores no poden assumir-ne el cost. “És molt dur perquè hem fet bé la feina”, ha expressat l’alcaldessa amb resignació.

Habitatge, per al proper mandat

“Teníem tres grans objectius: crear riquesa, crear-la de forma sostenible i no deixar ningú enrere”. Un dels grans assumptes pendents de l’Ajuntament de Sabadell era promoure la construcció d’habitatge públic.

El mandat acabarà amb una cinquantena de pisos nous i caldrà esperar per veure els 500 que es van projectar. Aquest mandat s’acabarà amb dues noves promocions, la de Francesc Layret i carretera de Barcelona, però caldrà esperar per altres operacions, com el complex de gent de gran de la Rorueda que arribarà més enllà del 2023. “Tenim un pla i tenim els diners, augmentarem un 34% el parc d’habitatge públic de la ciutat”.

La ronda Nord, pendent de la Generalitat

La ronda Nord ha estat “un dels grans disgustos del mandat” per a Marta Farrés. Després de dos anys de negociacions, el Govern de la Generalitat es va desmarcar a l’últim moment d’un acord per fer la carretera, que ha de connectar Terrassa i Sabadell amb el Quart Cinturó. De moment, s’estan intentant refer els ponts. “En matèria d’infraestructures no tot s’arreglarà amb el tren. Encara es necessiten de viàries”, ha remarcat Farrés, per després apuntar cap a la Generalitat. “S’ha de deixar de ximpleries i treballar per a una via de país”.

En qüestions cabdals del Vallès, com la ronda Nord, l’alcaldessa ha assegurat que té una visió més enllà de la ciutat. “No jugo en clau de Sabadell, jo miro per tot el territori. Si li va bé a Terrassa, també li va bé a Sabadell”.

Les entitats marquen la seva pròpia agenda

Sabadell Cercle d’Entitats vol mantenir la seva influència sobre la vida municipal. Ultima quatre informes específics sobre habitatge, urbanisme, sanitat i acció social basats en les jornades de debat realitzades l’any passat. L’objectiu és clar: plantejar mesures concretes davant dels problemes que afecten la ciutadania.

Les propostes es faran arribar als grups municipals a finals d’octubre amb la finalitat que ho incorporin en la seva pròpia agenda. “Volem fer de nexe entre la societat civil i les institucions, i esperem incidir en els programes de les eleccions municipals del 2023”, explica Marta López, de Sabadell 5000. Josep Masip, de Panathlon Club Sabadell, avança que faran més propostes en els mesos vinents, incorporant altres àmbits com la cultura. “Tenim molt camp per recórrer en matèries com els museus, la música, la cultura popular…”.

La plataforma es manté així en un dels seus principis fundacionals, definits l’any 2019: tenir veu sobre el present i el futur de la ciutat i incidir sobre l’acció del Govern municipal. Un propòsit que ha sobreviscut a la pandèmia, tal com reivindica Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants. “La Covid va ser un impacte enorme, però hem continuat treballant des del consens, l’objectivitat i el rigor”. Glòria Dalmau, de la Fundació Bosch i Cardellach, opina el mateix i valora la voluntat de l’Ajuntament d’escoltar les entitats: “El Govern municipal ha escoltat les nostres propostes i hem treballat de costat amb ells”, explica.

Així i tot, el Cercle d’Entitats creu que pot anar més enllà. Josep Masip insisteix que s’han de crear unes taules conjuntes entre les entitats i l’Ajuntament per poder abordar les grans qüestions de ciutat. A mitjà i a llarg termini. “Volem fer aportacions per Sabadell perquè, governi qui governi, tingui en compte que les entitats som part de la ciutat i volem ser escoltades”, exposa Manuel Navas, president de la FAVS, tot remarcant que és una agrupació d’entitats diversa i plural, i, per tant, apolítica.

Fotografies: Victòria Rovira