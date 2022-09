Del 16 al 22 de setembre es va celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat Segura i Sostenible. Durant aquests dies, l’associació de Prevenció d’Accidents de trànsit – P(A)T va desenvolupar la campanya Regalant vida, amb un seguit d’accions per a conscienciar als usuaris de patinets i bicicletes i millorar la convivència a la ciutat, evitant sinistres.

Entre els municipis que van acollir la iniciativa hi ha Cerdanyola del Vallès, on es van entregar braçalets reflectors a usuaris de vehicles de mobilitat personal i bicicletes, ajudant així a reduir el risc i, per tant, regalant vida.

“Falta comprensió per part de la societat. Cal entendre que la violència viària és una gran xacra social i no se li dona la importància que té”, remarca Vicente Sánchez, president de l’associació.

Una normativa massa “obtusa”

Els vehicles de mobilitat personal s’han popularitzat, però els usuaris, denuncia, no saben com s’han d’utilitzar ni què diu la llei. Hi ha, alerta, disparitat entre municipis. “El braçalet és una manera que es conegui. Mostrar per on s’han de moure i lluitar contra la complexitat de la normativa”, detalla. Entre els missatges més repetits hi ha l’ús del casc. “Encara que no hi estiguin obligats, jo sé que em pot salvar”. A més, “la ignorància i la manca d’un reglament estricte i exacte estan fent molt mal”, avisa.

“Cal ser respectuosos amb els més vulnerables, que, com a vianants, som la majoria”, sentencia.