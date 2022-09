L’hostaleria viu amb recel l’adeu al tabac a terrasses de bars i restaurants

La cigarreta maridada amb un cafè a la terrassa d’un bar aviat serà història. El Departament de Salut està preparant una llei que declararà espais lliures del fum del tabac i, per tant, no s’hi podrà fumar, a espais públics com les entrades d’escoles, les parades d’autobús o les terrasses d’establiments. Encara no hi ha una data fixada, però es preveu aprovar en els pròxims mesos.

Una proposta que no ha acabat de convèncer la majoria dels hostalers de Sabadell, que veuen aquesta nova llei com un pols al sector. “Fa mesos que ens van amenaçant, però pensem que ara no és el moment, l’hostaleria està patint molt”, assegura Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. La proposta de Salut s’ha rebut amb sorpresa des del sector de la restauració, que ha qüestionat que el departament no els hagi consultat abans de fer l’anunci. “Farem el que marqui la llei, però ens agradaria tenir opinió i poder discutir-ho”, sosté Roca.

Vuit de cada deu contempla afectacions

En aquest sentit, la majoria dels hostalers han mostrat el seu desacord envers la prohibició, lamentant que la mesura arriba després d’uns “anys molt complicats a causa de la pandèmia, la inflació i la crisi energètica”, apunta Roca. De fet, vuit de cada deu propietaris de bars i restaurants de la ciutat veuen amb recel aquesta mesura, segons una enquesta que ha elaborat el Diari de Sabadell entre els professionals del sector [vegeu gràfics].

Si bé un 60,5% dels enquestats té clar que hi haurà una repercussió econòmica sobre els seus establiments, un 23,7% contempla aquesta possibilitat. “La cigarreta és la sobretaula, els gintònics, els cafès i el xarrup de després del dinar. Tot això s’eliminarà del compte en prohibir la cigarreta”, destaca Toñi Álvarez, que regenta un bar al barri de Torre-romeu.

D’altra banda, també preveu que això afectarà més durant l’hivern que no pas durant l’estiu: “Les terrasses, amb el fred, quedaran desertes”. Hi coincideix el president del Gremi. “Fumar no és bo, ho sabem, però els nostres clients troben certa intimitat a les terrasses i han de tenir la seva llibertat”, afegeix.

Noemí Rodríguez, que regenta el bar La Selva, no veu gens clara la mesura que vol impulsar la Generalitat. “Ens afectarà molt directament. La gent va a les terrasses a fumar, volen cafè amb cigarret. Si els ho treus, ho faran a un banc”, lamenta l’hostalera. El Jonathan Ruiz també es mostra especialment preocupat per l’impacte que tindrà aquesta norma sobre el seu negoci, un bar que ha inaugurat fa pocs mesos a Can Deu. “Les prohibicions sempre ens han remat en contra. Em fa l’efecte que no pensen en els petits negocis”, sosté.

Creuen que hi haurà afectació –menys clients i menys consumició–, però la majoria dels enquestats no preveuen que la mesura repercuteixi excessivament sobre els seus ingressos: cinc de cada deu consideren que l’impacte econòmic serà poc o moderat, amb una afectació màxima del 10% sobre el tiquet. “Potser genera alguna incomoditat com ara que el fumador s’hagi d’aixecar de la taula, però no crec que canviïn gaire els seus hàbits de consumició”, considera Pepe Gómez, del restaurant La Alpujarra dels Merinals.

El sotrac de la pandèmia

Els hostalers lamenten que la mesura arribi tot just després del sotrac que va viure el sector a causa de la pandèmia i l’actual crisi energètica i inflació, que ha encarit “molt” la seva feina. Segons les dades que es desprenen de l’enquesta que ha elaborat el Diari, el 91,6% dels professionals s’ha vist directament afectats per l’increment de preus i un 23,7% encara no han recuperat els seus ingressos pre-Covid.

La majoria s’han d’enfrontar a increments de la despesa d’entre el 20% i el 30%. “Alguns proveïdors han apujat el 50% els seus preus”, sostenen alguns dels professionals entrevistats. Han notat especialment en l’increment de preus de la factura elèctrica. “L’augment és brutal”, diuen.

Llei contra el malbaratament

La futura llei estatal obligarà distribuïdors, supermercats o restaurants a dissenyar plans per reduir el malbaratament d’aliments i fer donacions dels excedents. Una llei que es posarà en marxa, previsiblement, el gener del 2023.

La majoria dels establiments enquestats (el 74%) aprova aquesta iniciativa, tot i que adverteixen que els hi suposarà més despesa: “Qui ens pagarà els envasos reutilitzables per oferir el menjar sobrant als clients”, es pregunten alguns professionals. Els costos de l’energia, envasos i burocràcia “encarirà encara més la nostra feina”, sosté Jordi Roca.